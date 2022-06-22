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Son dakika | Meral Akşener'den Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili provokatif sözler: Uçak yokmuş, hazırlık yokmuş! İşte yok saydığı o görüntüler

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Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Son dakika | Meral Akşener’den Marmaris’teki orman yangınıyla ilgili provokatif sözler: Uçak yokmuş, hazırlık yokmuş! İşte yok saydığı o görüntüler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili provokatif açıklamalarda bulundu. Devlet, yangının ilk çıkış anından itibaren çalışmalarını başlatıp ekipleri bölgeye sevk etti. Gelen görüntülerde uçak ve helikopterin yangına müdahale için alevlerin arasına daldığı görülürken, yüzlerce orman işçisi ve itfaiye ekibi de canlarını alev kapanlarına siper etti. Dün akşamdan itibaren gelen onca müdahale görüntülerine rağmen Meral Akşener bugün, verilen mücadeleyi yok sayıp, hayatlarını ortaya koyan insanların azmini görmezden gelerek "Marmaris'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak, hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları ve bol miktarda hamaset var." ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldığını bildirdi.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Hisarönü Orman İşletme Şefliği, Muğla ili Marmaris ilçesi Küfre Koyu mevkinde 20:02 saatinde ortaya çıkan orman yangınına saat 20:10 itibarı ile ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalede 1 helikopter, 40 arazöz, 7 dozer, 160 personel yer aldı. Şu an itibariyle 688 OGM personeli olmak üzere toplam 1494 personel, 172 arazöz olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 363 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesi görev yapıyor. Ayrıca sabah gün aydınlanması ile birlikte 20 helikopter ve 14 uçak yangına müdahale etmeye başladı. Bölgede rüzgar 30 kilometre/saat, sıcaklık 30 derece ve nem yüzde 42 oranındadır. 200 hektarı aşkın alanı etkileyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Orman ekiplerimizin canları pahasına mücadele ettiği Marmaris yangınının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldı" denildi.

MERAL AKŞENER GÖZLERİNİ GERÇEĞE KAPADI: YANGINA MÜDAHALE YOK, UÇAK YOK!
İYİ Parti grup toplantısında konuşan Genel Başkan Meral Akşener, Marmaris'te başlayan ve devletin tüm gücünü seferber ederek büyük ölçüde kontrol altına aldığı yangınla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Akşener dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve hemen müdahale için bölgeye geçen ekiplerin mücadelesini görmezden geldi. Uçak ve helikopterin alev kapanlarının arasına daldığı onlarca görüntüyü yok sayan İYİ Parti lideri Meclis kürsüsünde şu ifadeleri kullanarak yangınla mücadelede canlarını siper eden binlerce kişinin gönlünde derin yaralar açtı:

"Nitekim daha dün akşam Marmaris'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak, hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları ve bol miktarda hamaset var. Bu nedenle iktidarı bir kez daha uyarmak istiyorum. Geçtiğimiz sene günlerce yüreğimizi yakan, nefesimizi kesen ve canlarımızı alan yangınlarını unutmadık." dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ'DEN MERAL AKŞENER'E A HABER'DE SERT SÖZLER
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili son gelişmeleri değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Akşener'in skandal sözlerine A Haber'de yanıt verdi. Bakan Kirişçi "Siyasetin de bir edebi ahlakı olmalı. Kalkıp bu kadar önemli hazırlıklar yapmış kendi envanterini her bakımdan zenginleştirmiş bir Tarım ve Orman Bakanlığı ve bu bakanlığın atmış olduğu bu adımları önemsizleştirmek değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takvim içerisinde olmak bu siyasetin ahlakına asla uymayan hadiseler. Biz burada bu mücadeleyi verirken bir partinin genel başkanının kalkıp grup toplantısında bunların hiçbirinin olmadığını bu envanterin olmadığını söylüyor olması gerçekten esef verici üzüntü vericidir. Artık bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Burada en azından gelip 1 saat geçirmelerini ben onlara tavsiye ederim. Havada ne kadar uçak ve helikopter bu manada sorti yapıyor ve yangını söndürmek için mücadele ediyor." dedi.

Yangın neden çıktı? YANGIN NEDEN ÇIKTI?
Türkiye’nin gözü burada! Havadan karadan takip TÜRKİYE'NİN GÖZÜ BURADA! HAVADAN KARADAN TAKİP
Marmaris’te yangın sürüyor! MARMARİS'TE YANGIN SÜRÜYOR!
Marmaris’te orman yangını! MARMARİS'TE ORMAN YANGINI!

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