Son dakika | Meral Akşener’den Marmaris’teki orman yangınıyla ilgili provokatif sözler: Uçak yokmuş, hazırlık yokmuş! İşte yok saydığı o görüntüler

TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ'DEN MERAL AKŞENER'E A HABER'DE SERT SÖZLER

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili son gelişmeleri değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Akşener'in skandal sözlerine A Haber'de yanıt verdi. Bakan Kirişçi "Siyasetin de bir edebi ahlakı olmalı. Kalkıp bu kadar önemli hazırlıklar yapmış kendi envanterini her bakımdan zenginleştirmiş bir Tarım ve Orman Bakanlığı ve bu bakanlığın atmış olduğu bu adımları önemsizleştirmek değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takvim içerisinde olmak bu siyasetin ahlakına asla uymayan hadiseler. Biz burada bu mücadeleyi verirken bir partinin genel başkanının kalkıp grup toplantısında bunların hiçbirinin olmadığını bu envanterin olmadığını söylüyor olması gerçekten esef verici üzüntü vericidir. Artık bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Burada en azından gelip 1 saat geçirmelerini ben onlara tavsiye ederim. Havada ne kadar uçak ve helikopter bu manada sorti yapıyor ve yangını söndürmek için mücadele ediyor." dedi.

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