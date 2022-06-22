Ehliyetsiz sürücü scooter’a çarpınca 17 yaşındaki Ezgi’nin sonu oldu! İndirimli ceza istendi

3'TE BİR İNDİRİM İSTENDİ

Çocuk Ağır Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar istenen hapis cezasında sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle verilecek cezada 3'te 1 oranında indirim yapılması gerektiği belirtildi.



İddianamede yer verilen kaza tespit tutanağında, sürücünün kavşaklara yaklaşırken ve yaya geçidine gelirken hızını yavaşlatmadığını için "tali kusurlu" olduğu, scooter sürücüsünün ise "trafik ışıklı işaret cihazı ve levhası bulunmayan kavşaklardan bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek" kuralını ihlal ettiğinden dolayı "asli" kusurlu olduğu kaydedildi.