Başkan Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te! Yangın bölgesinde incelemede bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesinde incelemede bulundu. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi.
BİLGİ ALDI
Başkan Erdoğan'a, yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi.
BAKAN SOYLU DA EŞLİK ETTİ
Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.
BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangını sürüyor.
Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden yangına havadan 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına ilişkin son açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi.
Kirişci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da yangına ilişkin soruşturma başlattı.
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