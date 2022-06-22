Başkan Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’te! Yangın bölgesinde incelemede bulundu

BAKAN SOYLU DA EŞLİK ETTİ

Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangını sürüyor.

Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden yangına havadan 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına ilişkin son açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi.

Kirişci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da yangına ilişkin soruşturma başlattı.