Marmaris’te yangın neden çıktı? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci son durumu A Haber’de anlattı

YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangının akşamın kararmasıyla birlikte gündeme gelmiş olması saat 20 sıralarında yangının başlamış olması ve altta belki bazı kuşkuları getiriyor ama sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu çalışmaları önce kendi merkezimizden daha sonra da bizzat buraya gelerek burada takip etme imkanı bulduk. Şu aşamada elimizde herhangi bir bulgu bir delil yok ama ilgili birimlerimiz bu konuya ilişkin çalışmalarını sürdürüyorlar.

YANGINLARI HABER VEREN BİR YAPAY ZEKAMIZ VAR

Geçtiğimiz yıl 3 uçağımız vardı şu anda envanterimizde 20 uçak geçtiğimiz yıl 39 helikopterimiz vardı bu yıl 55 helikopter yine geçtiğimiz yıl 4 İHA'mız vardı bu yıl 8 İHA. Bunlara ilave olarak bizim akıllı sistemleri de dikkate alarak onlardan gelen verileri de analiz ederek karar veren bir yapay zeka uygulamamız var. Bu da hayata geçti. Bunlardan ayrı olarak da bir nevi ormanın özel harekatçısı olarak nitelendirilebilecek sayıları 462 civarında olan özel birliğimiz de var.