Marmaris'te yangın neden çıktı? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci son durumu A Haber’de anlattı
Son dakika haberi... Marmaris’teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Kirişci, "Yangın büyük ölçüde kontrol altında. Ama hala müdahale edilmesi gereken bölümler var." ifadelerini kullandı. Bakan Kirişci, "Yangınları haber veren bir yapay zekamız var artık." dedi. Bakan Kirişci, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dezenformasyonuna tepki göstererek "Gerçekten esef verici üzüntü vericidir. Artık bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Burada en azından gelip 1 saat geçirmelerini ben onlara tavsiye ederim." şeklinde konuştu.
Muğla'nın Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına havanın kararması nedeniyle karadan çok sayıda arazöz, personel ve iş makineleriyle müdahale sürüyor.
Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun. Dün gece saat 20 itibariyle başlayan öncelikle havanın kararması sonrası yangın söndürme faaliyetlerimize saat 6'dan itibaren 20 helikopter 14 uçakla bu çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürüyoruz. Büyük ölçüde de yangın kontrol altına alındı ama hala müdahale edilmesi gereken bölümler var.
TAHRİBAT NE KADAR?
Yaklaşık 200 hektarı aşan bir alanda bu yangının tahribat verdiğini görüyoruz. Ama gerek hava araçlarım gerekse yer araçlarımızla mücadelemiz devam ediyor. 1.600'ün üzerinde de başta Orman Genel Müdürlüğü'müzün çalışanları olmak üzere farklı kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları ile birlikte sahada da bir iş birliği ve dayanışma içerisinde söndürme faaliyetlerimiz sürüyor.
Kontrol altına alındıktan sonra da soğutma çalışmaları başlayacak. Bu çerçevede de inşallah zaiyatsız bir şekilde söndürmüş olacağız.
YANGIN NEDEN ÇIKTI?
Yangının akşamın kararmasıyla birlikte gündeme gelmiş olması saat 20 sıralarında yangının başlamış olması ve altta belki bazı kuşkuları getiriyor ama sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu çalışmaları önce kendi merkezimizden daha sonra da bizzat buraya gelerek burada takip etme imkanı bulduk. Şu aşamada elimizde herhangi bir bulgu bir delil yok ama ilgili birimlerimiz bu konuya ilişkin çalışmalarını sürdürüyorlar.
YANGINLARI HABER VEREN BİR YAPAY ZEKAMIZ VAR
Geçtiğimiz yıl 3 uçağımız vardı şu anda envanterimizde 20 uçak geçtiğimiz yıl 39 helikopterimiz vardı bu yıl 55 helikopter yine geçtiğimiz yıl 4 İHA'mız vardı bu yıl 8 İHA. Bunlara ilave olarak bizim akıllı sistemleri de dikkate alarak onlardan gelen verileri de analiz ederek karar veren bir yapay zeka uygulamamız var. Bu da hayata geçti. Bunlardan ayrı olarak da bir nevi ormanın özel harekatçısı olarak nitelendirilebilecek sayıları 462 civarında olan özel birliğimiz de var.
AKŞENER'E SERT TEPKİ: ESEF VERİCİ
Siyasetin de bir edebi ahlakı olmalı. Kalkıp bu kadar önemli hazırlıklar yapmış kendi envanterini her bakımdan zenginleştirmiş bir Tarım ve Orman Bakanlığı ve bu bakanlığın atmış olduğu bu adımları önemsizleştirmek değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takvim içerisinde olmak bu siyasetin ahlakına asla uymayan hadiseler. Biz burada bu mücadeleyi verirken bir partinin genel başkanının kalkıp grup toplantısında bunların hiçbirinin olmadığını bu envanterin olmadığını söylüyor olması gerçekten esef verici üzüntü vericidir. Artık bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Burada en azından gelip 1 saat geçirmelerini ben onlara tavsiye ederim. Havada ne kadar uçak ve helikopter bu manada sorti yapıyor ve yangını söndürmek için mücadele ediyor.
ASLA GÖLGELEYEMEZLER!
Bu insanların emeğine de saygısızlık bu ülkeye de haksızlık. Artık bu dezenformasyon dediğimiz hadiseden bu aziz millet çok çekti. Artık yeter diyoruz biz. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim bu atmış olduğumuz adımları asla gölgeleyemezler.
NASIL TESPİT EDİLDİ?
İHA'lar ve bizim kulelerimizin özellikle akıllı olanlar 360 derece kamera sistemine sahip gerek kulelerimizden gerekse de bu bölgede sürekli bilgi toplayan ve görüntü kaydeden İHA'larımız üzerinden almış olduğumuz bir sinyal üzerine bizim bütün teşkilatımız harekete geçti.
YANGIN DAHA ÇIKMADAN KULLANAN İLK ÜLKE
Bu İHA görüntüleriyle tabir yerindeyse saniye saniye kare kare takip etme imkanı bulduk. Bu teknoloji Türkiye'de var.
Bu teknolojiyi özellikle İHA'ları bu yangınla ilgili yangın daha çıkmadan kullanan ilk ülke olduğumuzu da gururla iftiharla ifade etmek isterim.
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