Marmaris'te yangın sürüyor! Müdahaleye devam: 20 helikopter, 14 uçak ve 1480 personel katılıyor

Marmaris'te dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Marmaris'in en genç ormanı olan bölgeye 14 helikopter ve 20 uçak su taşıyor. Bölgeye gelen vatandaşlar da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etmek için kollarını sıvadı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte bölgeden gelen fotoğraflar da hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 22.06.2022 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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