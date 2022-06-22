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Marmaris'te yangın sürüyor! Müdahaleye devam: 20 helikopter, 14 uçak ve 1480 personel katılıyor

Marmaris'te dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Marmaris'in en genç ormanı olan bölgeye 14 helikopter ve 20 uçak su taşıyor. Bölgeye gelen vatandaşlar da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etmek için kollarını sıvadı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte bölgeden gelen fotoğraflar da hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 22.06.2022 10:17
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Marmaris’te yangın sürüyor! Müdahaleye devam: 20 helikopter, 14 uçak ve 1480 personel katılıyor

Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden orman yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688'i Orman personeli olmak üzere toplam 1480 personel katılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marmaris’te yangın sürüyor! Müdahaleye devam: 20 helikopter, 14 uçak ve 1480 personel katılıyor

Rüzgarın şiddetinin dün geceye oranla düşmesi nedeniyle alevlerin ilerlemesi kısmen durdu.

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Marmaris’te yangın sürüyor! Müdahaleye devam: 20 helikopter, 14 uçak ve 1480 personel katılıyor

Uçak ve helikopterler sık sık yoğun dumanlık alanlara sorti yaparak yangının önünü kesmeye çalışıyor.

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Marmaris’te yangın sürüyor! Müdahaleye devam: 20 helikopter, 14 uçak ve 1480 personel katılıyor

Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor.

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Marmaris’te yangın sürüyor! Müdahaleye devam: 20 helikopter, 14 uçak ve 1480 personel katılıyor

Yanan saha yoğun duman altında bulunurken, uçak ve helikopterlerin yoğun sorti yapması sonrası alevler şiddetini azalttı.