Ceren Ataman "FETÖ yalanı"na servet kaptırdı! Elleriyle 1.75 milyon dolar, 340 bin euro ve ziynet eşyaları...









ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Genç mühendis, kendisine verilen emirler doğrultusunda 1 Kasım'da özel bir bankanın Etiler şubesinden ilk önce 850 bin dolar ve 170 bin euro para çekti. Ertesi gün başka şubeden 250 bin dolar ve 170 bin euro daha çekti. Ardından buluşma yerine giderek, sırt çantasına koyduğu paraları ve ziyneti sözde polislere teslim etti.