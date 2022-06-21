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Aracından zorla indirip boğazını sıktı! Ankara'da kadına şiddet

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Aracından zorla indirip boğazını sıktı! Ankara’da kadına şiddet

Ankara'da otomobilleriyle geldikleri cadde üzerinde buluştuktan sonra tartışan H.K., kız arkadaşı olduğu öğrenilen Z.D.'ye şiddet uyguladı. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde Z.D.'nin boğazını sıkan H.K., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla polis tarafından emniyete götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesinin Söğütözü Mahallesi 2185'inci Cadde üzerinde meydana geldi.

H.K. ile kız arkadaşı Z.D., otomobille geldikleri cadde üzerinde araçlarından inerek konuşmaya başladı. Kısa süre sonra çıkan tartışmada, H.K., Z.D.'nin boğazını sıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde serbest kaldıktan sonra aracına binen genç kadının H.K. tarafından zorla indirildiği görüldü. Yaşanan olayın ardından H.K. hafif ticari aracına binerek bölgeden uzaklaştı.



Çevrede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyete götürülen H.K. ile Z.D.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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