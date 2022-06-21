Aracından zorla indirip boğazını sıktı! Ankara’da kadına şiddet





Çevrede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyete götürülen H.K. ile Z.D.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN