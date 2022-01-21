Emekli profesör Ahmet Demirel’i 10 günde 10 milyon TL dolandırdılar

İddiaya göre para ve ziynet eşyalarda parmak izi araştırması yapılacağını söyleyen telefondaki sözde polis, polis kimliğinin fotoğrafını mesajlaşma programı üzerinden emekli doktora gönderdi. Daha sonra kasadaki ve bankadaki tüm gayrimenkullerin fotoğraflarını çeken Demirel, poşete koyduğu 1 milyon lira ve 160 adet tam altın gibi birçok ziynet eşyaları, Arif Paşa Korusu'nda buluştuğu şüpheliye teslim etti.