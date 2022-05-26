Tele-dolandırıcıların kurbanı olan Aysun Mercan’ın ifadesi ortaya çıktı! 4 seferde 15 milyon TL kaptırdı





AZİMET KÖYLÜOĞLU'NDAKİ TAKTİK

Oğuzhan Avcı adına ilk etapta 150 bin lira gönderdim. 31 Ocak'ta ise hesabımdaki 70 bin euro ve 47 bin doları nakit olarak bankadan çektikten sonra beni farklı farklı adreslere gönderdiler. 1.75 boylarında 28-33 yaşlarında maskeli bir şahsa parayı teslim ettim. Teslim ederken 'Kartal' kodunu söylemem gerektiğini söylemişlerdi. Parayı teslim ettiğim şahıs, parayı göğüs bölgesine koyarak oradan hızlıca ayrıldı. Dolandırıcılar bana yeni bir telefon ve hat aldırdı. 2 Şubat'ta banka şubesinden 70 bin euro daha çektim ve aynı kişiye bankanın karşısında elden teslim ettim.