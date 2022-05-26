Tele-dolandırıcıların kurbanı olan Aysun Mercan'ın ifadesi ortaya çıktı! 4 seferde 15 milyon TL kaptırdı
Son dakika haberine göre: Tele-dolandırıcıların son kurbanı, bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Aysun Mercan olurken, ifadesi ortaya çıktı. Finans uzmanı Aysun Mercan, Kadıköy’deki yarım milyon dolarlık dairesini "Tapu kadastroda operasyon var, evini satman gerekiyor" denince sattığını söyledi.
Tele-dolandırıcılar tarafından 13 günde yaklaşık 15 milyon lirası alınan finans uzmanı Aysun Mercan'ın ifadesine SABAH ulaştı. Türkiye'deki bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Mercan'ı hedef alan dolandırıcılar, 28 Ocak-9 Şubat arasında, 270 bin euro ve 150 bin dolarını almakla kalmadı.
Kadıköy'de yarım milyon dolar tutarındaki dairesini bile sattırdı. Mercan'ın bankadan havale yaptığı kişinin Ankara'da ikamet eden 29 yaşındaki Oğuzhan Avcı olduğu saptandı. Şüphelinin görüntüsü, güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilirken, yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Dolandırıcılık olayını dün manşetine taşıyan SABAH, Aysun Mercan'ın ifadesine de ulaştı:
'SOYGUNDA KİMLİĞİNİZ BULUNDU'
28 Ocak'ta 3 farklı numaradan arandım. Telefondaki kişiler kendilerini bana Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı komiser ve savcı Fuat Oktay Uysal olarak tanıttı. Kadıköy'deki kuyumcu soygununda kimliğimin soyguncular tarafından bırakıldığını söylediler. Ayrıca FETÖ, soygun, şantaj suçlarına karışan örgütün eline geçtiğini söylediler ve kimlik bilgilerimi kullanarak daha büyük suçlara karışabileceğimi aktardılar.
EMNİYETİN NUMARASINI TEYİT ETTİ
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ün telefonunu verdiler. Arayıp teyit edebileceğimi söyleyince internetten kontrol ettim ve numaranın doğru olduğunu gördüm ve şahıslara inandım. Sonrasında banka hesaplarıma ulaşıldığını ve bunu kontrol etmek üzere bana IBAN numarası vererek buraya para göndermemi istediler.
AZİMET KÖYLÜOĞLU'NDAKİ TAKTİK
Oğuzhan Avcı adına ilk etapta 150 bin lira gönderdim. 31 Ocak'ta ise hesabımdaki 70 bin euro ve 47 bin doları nakit olarak bankadan çektikten sonra beni farklı farklı adreslere gönderdiler. 1.75 boylarında 28-33 yaşlarında maskeli bir şahsa parayı teslim ettim. Teslim ederken 'Kartal' kodunu söylemem gerektiğini söylemişlerdi. Parayı teslim ettiğim şahıs, parayı göğüs bölgesine koyarak oradan hızlıca ayrıldı. Dolandırıcılar bana yeni bir telefon ve hat aldırdı. 2 Şubat'ta banka şubesinden 70 bin euro daha çektim ve aynı kişiye bankanın karşısında elden teslim ettim.
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