Emekli profesör Ahmet Demirel’i dolandırdılar! E-devlet şifresini bile almışlar



9 Eylül sabahı telefonum çaldı. Arayan kişi kendini Polis İstihbarat Birimi'nde Volkan Eroğlu diye tanıtıp, polis kimliğini Whatsapp'tan gönderdi. Şüpheli şahıslar tarafından kimlik bilgilerim üzerinden Çeşme'de gayrimenkul alınmaya çalışıldığını, bununla ilgimin olup olmadığını sordu. "İlgim yok" dedim. İkametimdeki değerli eşyaların fotoğrafını çekmemi istedi. Ben de gönderdim. Evde ve bankadan nakit olarak çektiğim 160 adet tam altın, bin 500-2 bin dolar, 45 bin euro ve 69 bin lirayı beyaz kutu ve poşete koyup ertesi gün Arif Paşa Korusu önünde beni bekleyen kişiye teslim ettim.

Evime geçip Volkan Eroğlu ile görüştüm. Teslim ettiğim para ve ziynetlerde parmak izi kontrolü yapılacağını söyledi. "Verdiklerimi ne zaman geri alacağımı" sordum. Konunun amirinde olduğunu, Adem Travacı adına düzenlenmiş polis kimliğini gönderdi. Sarıyer Belediyesi binasında çalıştığını, 17 Eylül'de oraya davet ettiğini ve şahısları cam arkasından göstereceğini söyledi. Volkan Eroğlu, Adem amirin Ankara'da göreve gideceğini, şüphelilerle ortak çalışan banka görevlilerinin tespiti amacıyla bankadan para çekmemi söyleyip çekeceğim parayı eve gelecek kişiye vermemi istedi. 16 Eylül'de Ortaköy'deki hesabımdan 195 bin dolar verdim. 21 Eylül'de ise Bebek Şubesi'ndeki hesabımdan 222 bin dolar nakit para çekip yine elinde iki ekmek ve su ile gelen kişiye teslim ettim.