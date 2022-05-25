Tele-dolandırıcıların son kurbanı Aysun Mercan oldu! Paraları aldılar evi sattırdılar | 4 seferde 15 milyon TL kaptırdı

Kendisine gönderilen IBAN bilgilerine önce 200 bin lira gönderen Mercan, ardından diğer bankalardaki 170 bin euro ve 150 bin doları da isteyen dolandırıcılar için bankaya gitti. Parayı çeken Aysun Mercan, kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak yanına gelen ve önceden belirlenen "Kartal" parolasını kendisine söyleyen şebeke üyesine paraları teslim etti. Paraları göğsüne koyarak, Mercan'a eve gitmesini söyleyen sözde MİT'çi, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.