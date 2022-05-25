Tele-dolandırıcıların son kurbanı Aysun Mercan oldu! Paraları aldılar evi sattırdılar | 4 seferde 15 milyon TL kaptırdı
Son dakika haberine göre: Tele-dolandırıcıların son kurbanı, bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Aysun Mercan oldu. Mercan, 200 bin lira, 270 bin euro ve 150 bin dolar nakit paranın yanı sıra yarım milyon dolarlık dairesini satıp parayı dolandırıcılara teslim etti.
Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı (65), Prof. Dr. Ahmet Demirel (79), eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu'ndan (82) sonra tele-dolandırıcıların son kurbanı 63 yaşındaki Aysun Mercan oldu.
Türkiye'deki bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi olan Mercan'ın, dolandırıcılara yaklaşık 15 milyon lirasını kaptırdığı ortaya çıktı. 28 Ocak'ta Mercan'ın telefonu çaldı. Kendisini "Kadıköy Emniyeti'nde görevli komiser" diye tanıtan dolandırıcı, kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini ifade ederek, operasyonu yapacak sözde savcının adını ve telefon numarasını verdi. Mercan'ın güvenini kazanan dolandırıcı, daha sonra banka hesaplarındaki paralarını istedi.
Kendisine gönderilen IBAN bilgilerine önce 200 bin lira gönderen Mercan, ardından diğer bankalardaki 170 bin euro ve 150 bin doları da isteyen dolandırıcılar için bankaya gitti. Parayı çeken Aysun Mercan, kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak yanına gelen ve önceden belirlenen "Kartal" parolasını kendisine söyleyen şebeke üyesine paraları teslim etti. Paraları göğsüne koyarak, Mercan'a eve gitmesini söyleyen sözde MİT'çi, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.
BİR AY BOYUNCA ARADILAR
Ertesi gün aynı numaradan yeniden aranan Mercan, operasyona dahil olduğunu sanıp talimatla yeni hat ve telefon aldı. Diğer bankadaki 100 bin euro'yu da sözde MİT mensubuna veren Mercan, günlerce telefonda tutuldu. Durmak bilmeyen dolandırıcılar, Kadıköy'deki evinin satılması gerektiğini söyleyerek yaşlı kadını evini sattırana kadar 1 ay boyunca telefonla aradı. Evi yarım milyon dolara satan Mercan, Fatih'e giderek parayı elleriyle dolandırıcılara teslim etti.
'HATTI KIR, TALİMAT BEKLE'
Sözde polisin, "Eve git, hattı kır. Talimatlarımızı bekle" talimatıyla evine giden yaşlı kadın, günlerce telefonu çalmayınca dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giderek başına gelenleri anlatan Aysun Mercan'ın şikâyeti sonrası soruşturma başlatıldı.
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