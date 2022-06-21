Öldürdükleri şahsın cesedini Olimpiyat Stadı’nın karşısına attılar
Son dakika haberine göre: İstanbul Başakşehir’de ağaçlık alana atılmış erkek cesedi bulundu. Yapılan inceleme sonrası şahsın, silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Olay, Başakşehir Olimpiyat Stadı'na giden yan yolda ağaçlık alanda saat 00.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil Olimpiyat Stadı'nın karşısındaki ağaçlık geldiğinde durdu. Daha sonra otomobil içerisinden çıkarılan ceset ağaçlık alana atıldı.
Öldürdükleri şahsın cesedini ağaçlık alana atan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yoldan geçerken cesedi gören vatandaşlar ise durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cesedin etrafını emniyet şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme polisleri ise cesette incelemeler yaptı. Yapılan inceleme sonrası, cesedin ensesinde bir tane kurşun yarası ve vücudunda darp izleri olduğu görüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset gerekli tetkikler yapılmak üzere 112 ekipleri tarafından Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİS EKİPLERİ CESET ÇEVRESİNDE DELİL ARADI
Öldürülen cesedin üzerinde kimlik çıkmazken, yüz tanıma sistemi ile de cesedin kimliği belirlenemedi. Şahsın terliği ve montu etrafa savrulurken, beton bloğun üzerindeki kan polis ekiplerini şüpheye düşürdü. Çevrede delil arayan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, açıklandı mı?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB eğitim takvimi...
- DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- 3 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 2008 yılı öncesi ve sonrasında...
- Survivor kim elendi son dakika? Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte eleme adayı isim...
- ÖSYM YKS sınav görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2022 YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar olacak?
- Brent petrol fiyatında düşüş! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında indirim gelecek mi? 20 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...
- Erken emeklilik formülleri açıklandı! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c çalışanları için fırsat! Baştan aşağı değişti...
- CTE sonuç sayfası çöktü mü, neden açılmıyor? CTE sonuç sayfası ne zaman düzelecek, açılacak?
- YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanır? Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak? YÖKATLAS tercih sayfası...