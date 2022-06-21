Öldürdükleri şahsın cesedini Olimpiyat Stadı’nın karşısına attılar

Öldürdükleri şahsın cesedini ağaçlık alana atan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yoldan geçerken cesedi gören vatandaşlar ise durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cesedin etrafını emniyet şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme polisleri ise cesette incelemeler yaptı. Yapılan inceleme sonrası, cesedin ensesinde bir tane kurşun yarası ve vücudunda darp izleri olduğu görüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset gerekli tetkikler yapılmak üzere 112 ekipleri tarafından Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı.