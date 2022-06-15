16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü canice öldürmüştü! Katilin iddianamesi hazırlandı: Son aramaları dehşete düşürdü

17 Şubat'ta tutuklanan Gökçek, Espiye L Tipi Kapalı Cezaevine konulmuş, daha sonra güvenlik gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen sanık Hüseyin Can Gökçek, mağdura yönelik "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla bir davadan daha yargılanıyor.