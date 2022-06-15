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16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü canice öldürmüştü! Katilin iddianamesi hazırlandı: Son aramaları dehşete düşürdü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü canice öldürmüştü! Katilin iddianamesi hazırlandı: Son aramaları dehşete düşürdü

Ankara'dan Giresun'a gelerek, ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde Sıla Şentürk'ü 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı. Sanık Hüseyin Can Gökçek hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. İddianamede, katil zanlısının cinayetten önce internetten "Uçakta bıçak gider mi?" şeklinde arama yaptığının belirlendiği kaydedildi.

17 Şubat'ta tutuklanan Gökçek, Espiye L Tipi Kapalı Cezaevine konulmuş, daha sonra güvenlik gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen sanık Hüseyin Can Gökçek, mağdura yönelik "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla bir davadan daha yargılanıyor.

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren 22 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek hakkında iddianame hazırlandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Gökçek'in ifadeleri ile Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin otopsi raporlarına yer verildi.

Sanık için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen "akıl sağlığı tam" raporunun da yer aldığı iddianamede, Gökçek hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

İddianamede, sanığın eylemi öncesinde "Uçakta bıçak gider mi" şeklinde internetten arama yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Sanığın, cinayet öncesi ve sonrası işlemiş olduğu suçu gizlemeye dönük eylemlerine işaret edilen iddianamede, sürekli araç değiştiren sanığın, kamera ve benzeri kayıt cihazlarının görüntü almasından kaçındığı belirtildi.

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Gökçek'in yargılanmasına 7 Eylül'de başlanacak.

Ankara'dan Giresun'a gelerek, ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde Sıla Şentürk'ü 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı. Sanık Hüseyin Can Gökçek hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi - İddianamede, katil zanlısının cinayetten önce internetten "Uçakta bıçak gider mi?" şeklinde arama yaptığının belirlendiği kaydedildi.

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