16 yaşındaki Sıla Şentürk korkunç şekilde öldürüldü! İnternetten tanıştığı kişi boğazını kesti! Yürek yakan detay...

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından Özel Harekat polisleri evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinden kaçan şüpheli Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da ikamet eden şüpheli Hüseyin Can G.'nin dün Giresun'a gelerek geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi. Yakınlarının ve komşularının verdiği bilgiye göre Hüseyin Can G. ile Sıla Şentürk'ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine yaşı küçük olduğu için Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi.