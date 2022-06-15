İstanbul’da dehşete düşüren olay! Hastane otoparkında şüpheli ölüm
YAŞAM İHA
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında dehşete düşüren bir olay yaşandı. Park halindeki otomobilden kokuların gelmesiyle görevli aracı kontrol etti. Otopark görevlisi, erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede yaklaşık 1 hafta önce öldüğünü tahmin edilen şahsın cesedi, incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce otoparka giren aracın içerisinden kokuların geldiğini duyan otopark görevlisi, araca doğru yaklaşarak kontrol edince bir erkek cesediyle karşılaştı.
Otopark görevlisi durumu hemen müdürlerine iletti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otopark içerisinde şerit çekerek önlem alırken, olay yeri ekibi ise aracın arka koltuğunda bulunan ceset üzerinde ve araç içerisinde incelemelerde bulundu.
Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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