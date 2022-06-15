İstanbul’da dehşete düşüren olay! Hastane otoparkında şüpheli ölüm

Otomobilde bulunan cesette daha önceden stent takılı olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu ise yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacak.

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