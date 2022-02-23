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Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek, Van Cezaevine nakledildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Sıla Şentürk’ün katili Hüseyin Can Gökçek, Van Cezaevine nakledildi

Son dakika haberi... Giresun'da eski nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sıla'nın katili Hüseyin Can Gökçek, Van Cezaevine sevk edildi.

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