Siirt’te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor! 5. güne gelindi

132 PERSONEL ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Siirt AFAD su üstü aramada 10 personel, 3 araç, 1 zodyak, 1 rafting bot, UMKE, 4 personel, 1 araç, 112 ambulans ekibi, 8 personel, 2 ambulans, ilçe jandarmadan 26 personel, Beğendik beldesi jandarmadan 12 personel, 60 güvenlik korucusu, Van Jandarma su altı ekibinden 7 dalgıç personel ve 1 araç, Bitlis su altı dalgıç ekibi 5 dalgıç personel ile toplamda 132 personel Güneş'i bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.