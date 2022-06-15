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Siirt’te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor! 5. güne gelindi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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Siirt’te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor! 5. güne gelindi

Siirt Pervari’de çaya düşen hemşire Halime Timurtaş boğuldu. Arkadaşı Timurtaş’ı kurtarmak için suya giren Eyüp Güneş akıntıya kapılarak boğuldu. Sağlık personeli Eyüp Güneş’in cansız bedenini arama faaliyetleri 5 gündür 132 personelle sürüyor.

Siirt Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev alan hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi etrafında arkadaşlarıyla piknik yaptığı esnada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı'na düştü ve boğularak hayatını kaybetti.

ARKADAŞINI KURTARMAYA GİRDİ, O DA KURTULAMADI

Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kayboldu.

132 PERSONEL ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Siirt AFAD su üstü aramada 10 personel, 3 araç, 1 zodyak, 1 rafting bot, UMKE, 4 personel, 1 araç, 112 ambulans ekibi, 8 personel, 2 ambulans, ilçe jandarmadan 26 personel, Beğendik beldesi jandarmadan 12 personel, 60 güvenlik korucusu, Van Jandarma su altı ekibinden 7 dalgıç personel ve 1 araç, Bitlis su altı dalgıç ekibi 5 dalgıç personel ile toplamda 132 personel Güneş'i bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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