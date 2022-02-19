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Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek suç makinası çıktı! Vahşet adım adım geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Sıla Şentürk’ü katleden Hüseyin Can Gökçek suç makinası çıktı! Vahşet adım adım geldi

Son dakika haberi... 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün acı haberi Türkiye'yi yasa boğdu. İnternetten tanıştığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek'ten ayrılmak isteyen genç kız, boğazı kesilerek katledildi. Vahşetin adım adım geldiği ortaya çıktı. Hakkında hırsızlık ve yaralamadan soruşturma açılan katilin suç dosyası kabarık çıktı. Talihsiz kızdan geriye kalan ise babaannesinin evinde büyüttüğü Balım adlı köpeğiydi... İşte yürekleri yakan olayın detayları....

Kadın cinayetleri, Türkiye'nin yüreğini yaktı. Yüzlerce hatta binlerce kadın genç yaşında hayattan kopartıldı. Katilleri çoğu zaman boşanmak istediği eşi, ayrıldığı sevgilisi ya da saplantılı aşığıydı.

Ancak bu kez, 83 milyonun vicdanı yara aldı! Çünkü kurban, daha 16 yaşındaydı. Giresun'da yaşayan Sıla Şentürk, 2.5 yıl önce tanıştığı ailesinin baskısıyla nişanlanmak zorunda kaldığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından hayattan koparıldı. İsmi, koruyamadığımız canların arasına yazıldı. Havalimanında kaçmak üzereyken yakalanan katili ise tutuklandı. Suç dosyası hayli kabarıktı!

DARP, YARALAMA, HIRSIZLIK...
Hüseyin Can Gökçek'in tam 10 suçtan sabıkası vardı. Lisede bir kız arkadaşı adı ve fotoğraflarıyla Instagram hesabı açtığı ve erkeklere mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Olayın anlaşılması üzerine hakkında işlem yapıldı. Geçen yıl da bir AVM'deki teknoloji mağazasından iki şarj aleti, bir spor mağazasının da koşu ayakkabısı çalarken yakalandı. Daha sonra başka bir tekstil mağazasından mont çaldı. Katilin arkadaşı M.U.A'yı bıçakla yaraladığı, kendisine sigara vermeyen bir kişiyi de darp ettiği ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sıla'nın babası Bekir Şentürk'ü aradı. Acısını paylaştı. "Konunun yakın takipçisi olacağım" ifadesini kullandı.

SESSİZ ACI
Hala Hayriye Öztürk, "Sıla, sırlarıyla gitti. Yaşadıklarını bize anlatmazdı. Katil, kafasına koyduğu cinayeti işlemeye gelmiş belli ki. Bizim kızımızın canını aldı. En ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Babaanne Hatice Şentürk, 25 gün önce felç geçirdi. Ona bakmaya gelen, ancak gözleri önünde katledilen Sıla'nın mezarına sarılıp gözyaşı döktüğü anlar yürekleri deldi.

Baba Bekir Şentürk şunları söyledi: En son 20 gün önce telefonda konuştuk. Korktuğu için bize bir şey söylemedi.

SILA'YA GÖZYAŞI

16 yaşındaki Sıla, adında can olan bir canavar tarafından öldürüldü. Can dostu köpeği balım ise onun ardından gözyaşı döktü.

Giresun'da Sıla Şentürk, şikayetçi olduğu Hüseyin Can Gökçek tarafından katledildi. Halası Hayriye Öztürk, "Katil beni de tehdit etti. Sıla sırlarıyla gitti" dedi.

Talihsiz kızdan geriye kalan ise babaannesinin evinde büyüttüğü Balım adlı köpeğiydi... Sevimli hayvanın can dostu için döktüğü gözyaşı herkesi etkiledi.

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