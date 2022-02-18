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Haberler Galeri Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek ile ilgili iğrenç detay! Katil Gökçek'in ilk ifadesi ortaya çıktı

Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek ile ilgili iğrenç detay! Katil Gökçek'in ilk ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA! Giresun'da internetten tanıştığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk tüm Türkiye'yi ağlattı. Sıla'nın katledilmesiyle ilgili iğrenç detaylar ortaya çıktı. Cinayeti işledikten sonra ilk uçakla bölgeden kaçmaya çalışırken yakalanan katilin de ilk ifadesine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 18.02.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 07:28
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Sıla Şentürk’ü katleden Hüseyin Can Gökçek ile ilgili iğrenç detay! Katil Gökçek’in ilk ifadesi ortaya çıktı

Giresun'da Yalı Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle kaldığı evin yatak odası kısmında boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayla ilgili 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

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Sıla Şentürk’ü katleden Hüseyin Can Gökçek ile ilgili iğrenç detay! Katil Gökçek’in ilk ifadesi ortaya çıktı

TANIŞMAYA GELDİ "SAPIK" OLDUĞU FARK EDİLDİ

Mekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalışan katil zanlısının Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun iline geldiği belirlendi.

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Sıla Şentürk’ü katleden Hüseyin Can Gökçek ile ilgili iğrenç detay! Katil Gökçek’in ilk ifadesi ortaya çıktı

Sıla ile yüz yüze görüşen Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı bu sırada Hüseyin Can'ın cep telefonunda Sıla'nın ailesinin uygunsuz fotoğraflar görmesi üzerine Hüseyin Can'ı şikayet ettikleri belirlendi.

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Sıla Şentürk’ü katleden Hüseyin Can Gökçek ile ilgili iğrenç detay! Katil Gökçek’in ilk ifadesi ortaya çıktı

Sıla ile zanlının Trabzon'a kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalanan Hüseyin Can Gökçek'in geçen yıl Mart ayında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

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Sıla Şentürk’ü katleden Hüseyin Can Gökçek ile ilgili iğrenç detay! Katil Gökçek’in ilk ifadesi ortaya çıktı

ZANLI CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA SILA YANINA KAÇMIŞ

Hüseyin'in tutuklanması üzerine Sıla'nın mahkeme kararıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) kaldığı, ailenin ve Sıla'nın talebi üzerine zanlının tutuklu olması nedeniyle 07 Nisan 2021'de Sıla'nın ailesine teslim edildiği belirlendi. Şikayetten vazgeçilmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek'in cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gittiği, Sıla'nın ise Hüseyin'in cezaevinden çıkmasından kısa bir süre sonra Hüseyin Can Gökçek'in yanına giderek bir ay yanında kaldığı belirlendi.