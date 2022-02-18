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Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek ile ilgili iğrenç detay! Katil Gökçek'in ilk ifadesi ortaya çıktı
SON DAKİKA! Giresun'da internetten tanıştığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk tüm Türkiye'yi ağlattı. Sıla'nın katledilmesiyle ilgili iğrenç detaylar ortaya çıktı. Cinayeti işledikten sonra ilk uçakla bölgeden kaçmaya çalışırken yakalanan katilin de ilk ifadesine ulaşıldı.
Giriş Tarihi: 18.02.2022 07:28Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 07:28