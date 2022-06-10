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İstanbul’da yine İETT krizi! Otobüsün camı patladı yolcular mahsur kaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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İstanbul’da yine İETT krizi! Otobüsün camı patladı yolcular mahsur kaldı

İstanbul’da İETT krizine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez de seyir halinde olan otobüsün camı patladı. Korku dolu anlar yaşayan yolcular panik içinde otobüsü boşaltırken uzun süre yol ortasında yeni bir aracın gelmesini bekledirler. Vatandaşların uzun bekleyişinin ardından gelen İETT otobüsleri ise onları araca almadı. Olay cevredekilerin cep telefonuna böyle yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde seyir halinde olan İETT otobüsünün camı patladı.

Büyük panik yaşayan yolcular aracı boşaltırken, cadde ortasında uzun süre bekleyen vatandaşlar gelen İETT araçlarının kendilerini almaması üzerine duruma tepki gösterdi. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, 132V sefer sayılı İETT otobüsü Pendik'e geldiği esnada bilinmeyen bir nedenle camı patladı.

Şiddetli patlama sonrası büyük korku yaşayan vatandaşlar aracı boşalttı. Yol ortasında inmek zorunda kalan yolcular, uzun süre bir başka araç gelmesini bekledi.

Durağa gelen İETT araçlarıysa yolcuları almayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Camı patlayan İETT aracı ve yol ortasında kalan vatandaşların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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