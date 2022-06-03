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Pendik’te İETT otobüsünde taciz rezaleti! Alkollü yolcuyu indirip meydana dayağı attılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Pendik’te İETT otobüsünde taciz rezaleti! Alkollü yolcuyu indirip meydana dayağı attılar

İstanbul’un Pendik’ ilçesinde İETT aracında alkollü halde yolculuk yapan bir kişi, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ile otobüsten indirilerek vatandaşlar tarafından dövüldü. Tacizciye vatandaşların meydan dayağı bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Pendik'te saat 10.30 sularında yaşandı.

15 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİ

İddiaya göre, Pendik'te İETT aracına binen ve daha kimliği tespit edilemeyen şahıs otobüs içerisinde seyahat eden 15 yaşındaki kızı taciz etti.

YOLCULAR DARP ETTİ

Durumu fark eden otobüsteki diğer yolcular, alkollü olduğu iddia edilen şahsı araçtan indirerek darp etti.

O ANLAR KAMERADA

Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasındaki yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, taciz şüphelisi olduğu iddia edilen şahsın çevredeki vatandaşlar tarafından alıkonulduğu ve yüzünün kanlar içerisinde olduğu görülüyor.

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