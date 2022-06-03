Pendik’te İETT otobüsünde taciz rezaleti! Alkollü yolcuyu indirip meydana dayağı attılar
YAŞAM İHA
İstanbul’un Pendik’ ilçesinde İETT aracında alkollü halde yolculuk yapan bir kişi, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ile otobüsten indirilerek vatandaşlar tarafından dövüldü. Tacizciye vatandaşların meydan dayağı bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, İstanbul Pendik'te saat 10.30 sularında yaşandı.
YOLCULAR DARP ETTİ
Durumu fark eden otobüsteki diğer yolcular, alkollü olduğu iddia edilen şahsı araçtan indirerek darp etti.
O ANLAR KAMERADA
Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasındaki yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, taciz şüphelisi olduğu iddia edilen şahsın çevredeki vatandaşlar tarafından alıkonulduğu ve yüzünün kanlar içerisinde olduğu görülüyor.
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