Ankara'daki sel baskınlarında CHP'li Mansur Yavaş parmağı! Kollektör hatları projesini iptal etti
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başarısızlığı, başkentteki su baskınlarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Yenimahalle Ergazi Atıksu Kolektörü'nün Mansur Yavaş döneminde askıya alındığı ortaya çıktı. 3 yıl önce hazırlanan projenin 2 ayda bitmesi planlanıyordu ancak Yavaş'ın iptak kararı Ankara'yı sel baskınlarıyla boğuşmaya itti.
Ankara'da şiddetli yağışlar Yenimahalle ilçesi İvedik Elektrokent Kavşağı'nda etkili oldu, sel baskınları yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, kendisinden hemen önce Mustafa Tuna döneminde başlayan Yenimahalle Ergazi Yağmursuyu Kolektörü işini askıya almıştı. Kolektör yapılmadığı için İvedik Elektrokent Kavşağı'nı yağmur suyu bastı.
Planlanan 15 hat Mustafa Tuna döneminde yenilendi. Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları'nın da bulunduğu 7 proje devam ederken 31 Mart 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mansur Yavaş seçildi. Mustafa Tuna ve Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde ASKİ Genel Müdürü olan Prof. Dr. Cumali Kınacı, 10 Temmuz 2019 tarihinde açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Cumali Kınacı, "Sık sık taşkınların meydana geldiği Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları yenileme işi başlıyor. Batıkent Elektrokent Kavşağı'ndan Atlantis City AVM'ye kadar 1500 metre yağmursuyu ve 2771 metre atık su hattı döşenecek. Çalışma 2 ayda bitecek" ifadelerini kullandı. Kınacı 8 Şubat 2020'de ASKİ'deki görevinden ayrıldı. Ancak Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kolektör Hatları yenileme işine 2 yıl 11 aydır başlamadı. Konuşan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Geçen sene İvedik Elektrokent Kavşağı'nda sel felaketi yaşandığını ve o dönemde Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kolektör Hatları'nın neden yarım bırakıldığını sorduk. Bir yetkili çıkıpta bu sorularımıza cevap veremiyor" dedi.
Fatih Ünal şunları söyledi:
"CHP, Ankara'da iflas etmiştir. Geçen sene de İvedik Elektrokent Kavşağı'nda sel felaketi olmuştu. İşyerlerini su basmış oradaki iş sahipleri milyonlarca TL'lık zarara uğramıştı. Bir sene önce de bu konuyu dile getirmiş, Sayın Mansur Yavaş'a buradaki İsale Hattı ihalesini niye bitirmediklerini, yarım bıraktıklarını sormuştuk. O gün de hiçbir cevap verememişlerdi. Dünden beri de aynı soruları defaten soruyorum. Lakin bir yetkili çıkıp da bu sorularımıza cevap veremiyor. Mansur Yavaş, Ankara'da yok. Ankara'da 3 gündür insanlar sel ile boğuşurken, şehrin Başkanından en ufak bir açıklama dahi duyamadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazgalları temizlemekten aciz, mevcut mazgalların bazılarını iptal edip asfalt haline getirmişler."
16 Haziran 2021'de çıkan "ASKİ'nin ihmali Yenimahalle'yi boğdu" başlıklı haberde Yenimahalle Ergazi Atıksu Kolektörü'nün, Mansur Yavaş döneminde askıya alındığı belirtilmişti.
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