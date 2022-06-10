Süt banyosu skandalına karışan Emre Sayar beraat etti! Bakanlığın 6 günlük hapis tazminatını beğenmedi

'SONUÇTA TÜM DÜNYAYA REKLAM OLDUK'

Hükmedilen tazminatı az bulan Emre Sayar, avukatı aracılığıyla karara itiraz edeceğini söyledi. 6 gün suçsuz yere cezaevinde kaldığını ifade eden Sayar, "6 gün suçsuz yere cezaevinde tutuklu kaldım. Avukatım aracılığıyla 100 bin lira manevi, 20 bin lira da maddi tazminat davası açtık. Psikolojim kötü etkilendi. Sonuçta tüm dünyaya reklam olduk. İnsanlar tanıyor, iş bulamamıştım. Şimdi güçlükle bir iş buldum. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Bu yüzden tazminat davası açtık, o da pek olumlu olmadı. Çıkan kararda maddi 450 lira, manevi ise 700 lira verilecek. Ödenecek tazminat yeterli değil. 6 gün cezaevinde boşu boşuna tutuklu olarak kaldım. Psikolojim ve aile düzenim altüst oldu" diye konuştu.