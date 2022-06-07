Bebek sapığının ifadesi ortaya çıktı! ‘Sana mı soracağım?’

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Öte yandan şüphelinin daha önce 'Polise mukavemet, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kumar oynanması için imkan sağlama' gibi suçlardan, 6 ayrı kaydı olduğu öğrenildi. Mahmut Ç. hakkında, 'Hayasızca hareket' suçundan işlem yapılan Mahmut Ç., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından gözlem altına alındı.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelinin vermiş olduğu ifadeye Sabah ulaştı, Mahmut Ç., savcılıkta verdiği ifadesinde, 'Sahilde çıplak dolaştığım doğrudur. Sizin en büyüğünüz kim ise ona ifade vereceğim. Neden çıplak gezdiğimi sana mı soracağım?' şeklinde konuştu. Savcılıkta verdiği ifadeye imza atmadığı öğrenilen şüpheli hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.