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Bebek sapığının ifadesi ortaya çıktı! ‘Sana mı soracağım?’

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Bebek sapığının ifadesi ortaya çıktı! ‘Sana mı soracağım?’

İstanbul Bebek’ta çırılçıplak bir vaziyette bankta güneşlenen zanlının savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Akli dengesi yerinde olmadığı sebebiyle denetim altına alınan Mahmut Ç., ifadesinde savcıya “Neden çıplak gezdiğimi sana mı soracağım, sizin en büyüğünüz kim ise ben ona ifade vereceğim” dedi. İşte ayrıntılar…

Türkiye geçen hafta Bebek'teki rezaleti konuştu.

Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin toplumun gözleri önünde hayasızca hareketler sergileyerek cinsel ilişkiye girdiği ve Mahmut Ç'nin çırılçıplak bir halde güneşlendiği anın görüntüleri sosyal medyada oldukça tepki toplamıştı.

İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜ

Bebek sahilinde çırılçıplak güneşlenen Mahmut Ç.'nin görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı. Skandal görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Mahmut Ç.'nin sorgusunda akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Öte yandan şüphelinin daha önce 'Polise mukavemet, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kumar oynanması için imkan sağlama' gibi suçlardan, 6 ayrı kaydı olduğu öğrenildi. Mahmut Ç. hakkında, 'Hayasızca hareket' suçundan işlem yapılan Mahmut Ç., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından gözlem altına alındı.

'NEDEN ÇIPLAK GEZDİĞİMİ SANA MI SORACAĞIM'

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelinin vermiş olduğu ifadeye Sabah ulaştı, Mahmut Ç., savcılıkta verdiği ifadesinde, 'Sahilde çıplak dolaştığım doğrudur. Sizin en büyüğünüz kim ise ona ifade vereceğim. Neden çıplak gezdiğimi sana mı soracağım?' şeklinde konuştu. Savcılıkta verdiği ifadeye imza atmadığı öğrenilen şüpheli hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

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