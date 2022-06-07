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Son dakika: Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Lise öğrencisi Kur’an-ı Kerim'e tekme attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Lise öğrencisi Kur’an-ı Kerim’e tekme attı

Son dakika haberi... Kur’an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Antalya Serik'teki bir lisede çekildiği belirtilen görüntülerde bir öğrencinin Kur’an-ı Kerim'i kullanarak röveşata attığı görülüyor. Skandal görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

İddialara göre skandal olay Antalya Serik'teki bir lisede yaşandı... Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kuran-ı Kerim'i havaya attı.

KUR-AN'I KERİM'E TEKME ATTI

Diğer öğrenci de Kuran-ı Kerim'e röveşata attı. Bir başka öğrenci ise o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Kuran-ı Kerim'in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrenciler kahkahalar attı.

Skandal görüntüler ise sosyal meydaya hızla yayıldı.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı, skandal görüntülere tepki gösterdi. İşte o tweetlerden birkaçı:

"Ahlaksızca ve vicdanları yaralayan bu muamelenin cezasız kalmamasını diliyoruz."

"Kimsenin kutsalına hakaret edemezsiniz. Inanmiyorsaniz inanmayın ama saygı göstermek zorundasınız. Bu cümleyi kurmaktan bıktık artık."

"İnanmıyorsanız saygı duyun!"

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