Son dakika: Bebek sahilden sonra Ümraniye metrosunda +18 görüntüler! Skandal hareketlere soruşturma

ÜMRANİYE'DEKİ SKANDALA SORUŞTURMA

Bebek sahilindeki skandalın ardından Ümraniye'deki metro girişinde de bir çiftin uygunsuz şekilde hareket ettiğine dair görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sabah'ın haberine göre tepki çeken görüntülerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİS GÖRÜNTÜLERDEKİ AHLASIZLARI ARIYOR

Başlatılan soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan 2 kişi hakkındaki arama çalışmalarının hızla devam ettiği öğrenildi.

Emniyet görüntülerdeki kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürürlen savcılık ise soruşturmayı titizlilikle yürütmeye devam ediyor.

BEBEK'TE NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan Beşiktaş Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Sosyal medya platformu Twitter'da, Bebek sahili olarak belirtilen yerde bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, görüntüdeki iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.