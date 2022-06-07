Kahramanmaraş’ta şoke eden olay! 300 binde bir görülüyor
Kahramanmaraş’ta bir kadın öyle bir hastalığa yakalandı ki 300 binde bir görülüyor! 3 yıldır kalp rahatsızlığı yaşayan kadının kalbinin kirli kanla beslendiği ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ta, 300 binde bir görülen hastalığına yakalanan kadın, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ikamet eden 52 yaşındaki Hüsne Sığırcı'nın, 3 yıl önce kalbinden şikayetleri başladı. Gittiği sağlık merkezlerinde tedavisine yanıt bulamayan Sığırcı, son olarak Doç. Dr. Erdinç Eroğlu'ya gitti.
Burada yapılan tetkikler sonucu, Sığırcı'nın 300 binde bir görülen hastalığa yakalandığı ve kalbinin kirli kan ile beslendiğini belirlendi. Doktorların müdahalesi ile alındığı ameliyattan başarılı bir şekilde çıkan kadın sağlığına kavuştu.
Özel bir hastanede çalışan kalp ve damar cerrahisi doktoru Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, Alcapa hastalığının nadir görüldüğünü belirterek, "Hastamız 52 yaşında ve 3 yıldır kalp şikayetleri mevcut imiş bize geldiğinde tetkikleri yaptık ve 300 binde bir görülen, 'Alcapa' sendromu denilen yani kalbi besleyen ana damarın aort yerinden akciğer damarından çıkması sendromudur ve bu da kirli kan ile kalbin beslenmesi demektir. Biz hastamız da bunu tespit ettikten sonra hemen hızlıca ameliyata karar verdik. Aslında çok riskli bir ameliyat ama bizde burada deneyimli ekiplerimiz ile beraber bu ameliyatı gerçekleştirdik. Akciğerinden çıkan damarı tekrar eski yerine naklettik. Güzel bir ameliyat oldu ve hastamız 2 gün sonra servise alındı ve artık kalbi temiz kan ile besleniyor. Hastalarda eğer bu ameliyat olmaz ise kalp yetmezliğe neden oluyor ve genelde erken yaşlarda kaybediliyor. Ama Hüsne Hanım bu konuda biraz şanslı ve bu yaşa kadar damarlar ile gelmiş" dedi.
Hüsne Sığırcı ise, "3 yıldır kap rahatsızlığım vardı birkaç yere gittim sonuç bulunamadı. Sağ olsun hocamız çaremizi buldu ve sağlığımıza kavuştuk. Şu anda çok iyiyim ve doktor ve ekibine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
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