Bebek’te hem ahlaksızlık hem provokasyon! Algı operasyonlarında yeni perde: Burada beslenen bir şey var
Bebek'teki ahlaksız görüntüler ve provokasyona tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından şahıslar gözaltına alındı. Çirkin görüntüler üzerinden planlanmak istenen provokasyonu Siyasetçi Yazar Mehmet Metiner Memleket Meselesi'nde değerlendirdi.
YABANCI DÜŞMANLIĞI
İşte o açıklamalardan satır başları;
Mutlaka bizim idare etmemiz çözmemiz gereken bir mesele. İki yabancı düşmanlığı bu toprakların genlerine aktarılmaya çalışılıyor. Bizde olmayan bir şey bu. Zaten gelenler yabancı değil. Suriyelilerden kast ediyorlarsa bu daha da gelsinler ne pahasına olursa gitsin gelsin ne yaparlarsa yapsınlar başımızın tacı anlamındaki bir söz değil. Ama hiç kimse evini yurdunu bırakarak hiçbir yere gitmez. Biz mahallemizi değiştirirken semtimizi değiştirirken bile yeni bir belirsizliğe doğru gittiğimiz için bin düşünürüz.
"GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDIĞINDA BİRİLERİNİN AKLINA SURİYELİLER GELDİ"
Onun için sözlerimizi kimse çarpıtmasın. Evet böyle bir sorunumuz var bunun beraberinde getirdiği travmatik ilişkiler var. Hem gelenlerde müthiş bir travma var buraya taşıyorlar. Ama şu da var yabancı düşmanlığı yok. Bugün o görüntüler paylaşıldığında birilerinin aklına Suriyeliler geldi. Olayı bana gönderdiklerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürümüzle görüştüm hemen ne olduğunu anlattı arkadaşlarla da paylaştım. Hepsi de Türk vatandaşı birisinin akli dengesi yok zaten. Diğeri de Romanya asıllı Türk vatandaşı. Ama ben şahsen o Romanya asıllı Türk vatandaşına nasıl vatandaşlık verildiğini çok merak ediyorum.
"VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLSİN"
Verilmişse de iptal edilmesi gerektiğine inanıyorum bu ahlaksızlığı, dans ediyormuş meğer!
"BURADA BESLENEN BİR ŞEY VAR"
Esenyurt ilçemizde de aynı tezgahı kurdular. Bir insan suç işleyebilir ama topyekûn o insan üzerinden bir millet bir halk hedef alınamaz bu bir insanlık suçudur bu bir ırkçılıktır yabancı düşmanlığıdır buna kimsenin hakkı yok. Bu yaygınlaşacak ama çünkü burada beslenen bir şey var.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.
Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.
ADLİYEYE GETİRİLDİLER
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Bebek sahilinde uygunsuz şekilde hareket ettikleri için gözaltına alınan şüpheliler Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı.
Şüphelilerden Carmen Maria T.'nin "Biz dans ediyorduk" dediği, Özgür K.'nin ise suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.
Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.
ÇIPLAK KİŞİ DE YAKALANDI
Sosyal medya da uygunsuz ve çıplak vaziyette bank üzerinde yatan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi olan Mahmut Ç. isimli şahıs görevlilerce Ortaköy Camii civarında yakalandı.
Yapılan mülakatlarda şüpheli şahsın aklen malül olduğu değerlendirilmiş olup adli işleme başlanmıştır.
Şahsın şuç kayıtları:
1-2015- Beyoğlu karaköy pm.
2-2016- Göktürk pm. Mukavemet
3-2016-Beyoğlu kasımpaşa pm.şüpheli
4-2016- Marmaris pm. Kasten yaralama
5-2020- Fatih şehremini pm. Açıktan hırsızlık
6-2021-Batman Beşiri pm.kumar oynanması için imkan sağlama şüpheli
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