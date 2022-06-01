Bebek’te hem ahlaksızlık hem provokasyon! Algı operasyonlarında yeni perde: Burada beslenen bir şey var

"GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDIĞINDA BİRİLERİNİN AKLINA SURİYELİLER GELDİ"

Onun için sözlerimizi kimse çarpıtmasın. Evet böyle bir sorunumuz var bunun beraberinde getirdiği travmatik ilişkiler var. Hem gelenlerde müthiş bir travma var buraya taşıyorlar. Ama şu da var yabancı düşmanlığı yok. Bugün o görüntüler paylaşıldığında birilerinin aklına Suriyeliler geldi. Olayı bana gönderdiklerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürümüzle görüştüm hemen ne olduğunu anlattı arkadaşlarla da paylaştım. Hepsi de Türk vatandaşı birisinin akli dengesi yok zaten. Diğeri de Romanya asıllı Türk vatandaşı. Ama ben şahsen o Romanya asıllı Türk vatandaşına nasıl vatandaşlık verildiğini çok merak ediyorum.