Son dakika: Bebek’teki rezalette flaş gelişme: İfadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken "Uğur Dündar" detayı

SAVCILIKTA AKILDAN YOKSUN İFADE

Savcılıkta ifade veren Maria T., ise ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederek, 'Bana daha önceden özel görüntülerim çekilerek şantaj yapıldı. Ben daha önceden Uğur Dündar ile Hodri Meydan programına çıkmıştım. Programa çıkma amacım ilişkiye girmemden dolayıdır' diye konuştu. İfadesinin ardından savcılık, şüpheli Carmen Maria T. için ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınmasını talep etti. Talebi kabul eden hakimlik şüphelinin gözlem altına alınmasına karar verdi.