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Bebek sahilde iğrenç olay! Gözaltına alındılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Bebek sahilde iğrenç olay! Gözaltına alındılar

Son dakika haberine göre: İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlatırken, kişiler gözaltına alındı.

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