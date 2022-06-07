Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'i kim öldürdü? Ekipler o isimleri yakaladı
Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Olayın azmettiricisinin INTERPOL tarafından aranan Barış B. olduğu iddia edildi. Çete üyelerinden silahı ateşleyen M.B. ve olayda kullanılan motosikleti temin eden O.G.'nin yakalandığı ortaya çıktı.
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 16 Nisan Cumartesi günü saat 18.10 sıralarında Beyoğlu İlçesi'nde motosiklet ve çalıntı bir araçla adresinin önüne gelen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve öldürülen Kasımpaşaspor Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetiyle ilgili operasyon düzenledi.
Barış B.'nin çete ve silahlı saldırı suçlarından çok sayıda dosyasının bulunduğu ve Ustahüseyin ile aralarında husumet olduğu iddia edildi. Olaya toplamda 10 kişinin karıştığı belirlendi.
Emir Somer'in haberine göre olayda silahı ateşleyen ve cinayeti işleyen M.B., olayda kullanılan motosikleti temin eden O.G. ve olayda kullanılan çalıntı aracı temin eden kişilerin de aralarında bulunduğu 10 katil zanlısı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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