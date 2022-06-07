Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’i kim öldürdü? Ekipler o isimleri yakaladı

Emir Somer'in haberine göre olayda silahı ateşleyen ve cinayeti işleyen M.B., olayda kullanılan motosikleti temin eden O.G. ve olayda kullanılan çalıntı aracı temin eden kişilerin de aralarında bulunduğu 10 katil zanlısı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.