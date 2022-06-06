İstanbul'da İETT otobüsünde taciz şoku!
YAŞAM DHA
İstanbul'da İETT otobüsünde taciz tartışması! Bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişinin sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Fotoğrafı çeken kişi: "Kaçmam ben. Mühendisim, 2 çocuk babasıyım" dedi.
Olay, Ataşehir'de 16M numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu cep telefonuyla kadın yolcunun fotoğrafını çekerken fark edildi.
Otobüstekiler kadının fotoğrafını çeken kişiye tepki gösterdi. Tartışma sırasında tepki gösterilen kişi, "Kaçmam ben. Mühendisim, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" dedi. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Fotoğraf çeken kişi gözaltına alındı.
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