Yaşlı adam korkunç şekilde can vermişti! O İETT şoförü kendini böyle savundu

"2 HALK OTOBÜSÜNÜN ARASINDAN MAKTUL BİRDEN YOLA ÇIKTI''

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Tunç, olay günü halk otobüsünde çalışırken Taksim'den Harbiye yönüne doğru geldiğini söyleyerek, "Orta şeritteydim, sağımda 2 tane halk otobüsü durak olmamasına rağmen arka arkaya duruyordu. Yaklaşık 40 km hızla giderken 2 halk otobüsünün arasından maktul birden yola çıktı. Kendisini son anda fark ettim, aracımda 45-50 tane yolcu bulunduğundan otobüsü sağa doğru kıramazdım çünkü sağ tarafında halk otobüsleri vardı. Benim otobüsümün içindeki yolcular yaralanabilirdi, bu yüzden otobüsü sola kırdım. Orada ağaçlar vardı, kaza da bu anda gerçekleşti. Olay maktulün bir anda yola atlaması sebebiyle gerçekleşmiştir'' şeklinde konuştu.