Yaşlı adam korkunç şekilde can vermişti! O İETT şoförü kendini böyle savundu
Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Remezan Taner’e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen İETT şoförü hakim karşısına çıktı. Şoför savunmasında, "Olay maktulün bir anda yola atlaması sebebiyle gerçekleşmiştir’’ dedi.
Şişli Halaskargazi Caddesi'nde, 24 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Remezan Taner'e, güzergahında ilerleyen İETT otobüsü çarpmış, otobüs çarpan Taner kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin şoför Ahmet Tunç, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 13.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ahmet Tunç ve avukatı hazır bulundu.
"2 HALK OTOBÜSÜNÜN ARASINDAN MAKTUL BİRDEN YOLA ÇIKTI''
Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Tunç, olay günü halk otobüsünde çalışırken Taksim'den Harbiye yönüne doğru geldiğini söyleyerek, "Orta şeritteydim, sağımda 2 tane halk otobüsü durak olmamasına rağmen arka arkaya duruyordu. Yaklaşık 40 km hızla giderken 2 halk otobüsünün arasından maktul birden yola çıktı. Kendisini son anda fark ettim, aracımda 45-50 tane yolcu bulunduğundan otobüsü sağa doğru kıramazdım çünkü sağ tarafında halk otobüsleri vardı. Benim otobüsümün içindeki yolcular yaralanabilirdi, bu yüzden otobüsü sola kırdım. Orada ağaçlar vardı, kaza da bu anda gerçekleşti. Olay maktulün bir anda yola atlaması sebebiyle gerçekleşmiştir'' şeklinde konuştu.
Sanık Tunç'un avukatı ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını belirterek beraatını, mahkeme aksi kanaatteyse hakkındaki lehe olan tüm delillerin uygulanmasını talep etti. Sanık avukatı ayrıca, müvekkilinin hakkındaki adli kontrol hükümlerinin de kaldırılmasını talep etti.
Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksikliklerin giderilmesini ve sanığın adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.
Mahkeme, eksik hususların giderilmesine ve sanık Ahmet Tunç'un savunmasının alınması gerekçesiyle hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FETÖ'cü hainlerden TSK'yı dizayn etme çabası! Kumpasın hesabı soruluyor
- Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, koyun fiyatları...
- PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 55 bin personel alımı olacak mı, var mı?
- MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2022 tarihi açıklandı mı?
- AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı! Anadolu Üniversite sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?
- TOKİ'den yeni konut proje müjdesi! Tarih belli oldu, 81 ilde yapılacak! TOKİ ucuz konut başvuru şartları...
- KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılacak? KPSS ödemeleri son gün ne zaman?
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter sorun ne zaman düzelecek? Twitter bir hata oluştu...
- O meslekler kapsama alındı! 3600 ek gösterge ile 500-600-800 artış! Yeni taslak ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı
- AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
- 1.800 personel alımı yapılacak! Tercihler başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Branş dağılımı...