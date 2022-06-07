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Sivas’ta dehşete düşüren olay! İranlı yolcunun midesinden çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Sivas’ta dehşete düşüren olay! İranlı yolcunun midesinden çıktı

Sivas’a yolcu otobüsüyle gelen İranlı yolcunun üzerinden ve midesinden çıkanlar dehşete düşürdü. İl Jandarma Komutanlığı, seyir halinde olan İran plakalı aracı arama yapmak için durdurdu. Araçtaki bir kişinin midesinden 15 paket reçine esrar çıktı.

Sivas'a yolcu otobüsüyle gelen İranlı yolcunun üzerinde ve midesinde toplam 1 kilo 395 gram reçine esrar ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi. Midedeki esrarın 15 paket halinde olduğu belirtildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldızeli ilçesinde D-200 kara yolu üzerinde yaptıkları kontrollerde İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurarak, özel eğitimli köpek 'Lasy' ile arama yaptı. Aramada yolculardan İran uyruklu 34 yaşındaki A.E.'nin üzerinde 140 paket reçine esrar ile 6 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınarak röntgen filmi çekilen şüphelinin midesinde 15 paket daha reçine esrar bulunduğu belirlenerek doğal yollarla çıkarılması sağlandı. Toplamda şüphelide 1 kilo 395 gram reçine esrar ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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