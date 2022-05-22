Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi 2. kez Kuşadası'nda! 16 sefer daha yapacak
Bahama bandıralı dev kruvaziyer 'Odyssey of the Seas', 3 bin 470 yolcusu ve bin 800 mürettebatı ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine ikinci seferini gerçekleştirdi. Bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olan 'Odyssey of the Seas'ın bu yıl Kuşadası'na toplam 16 sefer yapacağı belirtildi.
747 metre uzunluğundaki lüks turistik gemi, Ege Port Limanı'na yanaştı.
Gemiden inen turistleri halkoyunları ekibi karşıladı.
ANTİK KENT ZİYARETİ
Gemiden inen yolcuların bir kısmı tur programı çerçevesinde Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için ilçeden ayrılırken, tur programına katılmayan turistler ise şehir merkezine yöneldi.
10 GÜN SONRA YİNE GELDİ
Royal Caribbean Cruise Lines'a ait Odyssey of the Seas'te yolcu kullanımı için 14 güverte, 15 restoran, 2 havuz ve 2 bin 105 kabin bulunduğu öğrenildi.
Odyssey of the Seas'ın bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olduğunu söyleyen Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör. "Bahama bandıralı dev kruvaziyer Odyssey of the Seas, 3 bin 470 yolcusu ve bin 800 mürettebatıyla on gün sonra ikinci seferini gerçekleştirdi.
TURİSTLER AKIN AKIN GELİYOR
Gemi bu yıl Kuşadası'na toplamda 16 sefer gerçekleştireceğini belirtti. Akdeniz'in en önemli kruvaziyer destinasyonlarından biri olan Ege Port Kuşadası Limanı'na 2022 yılı sonuna kadar yoğun gemi trafiğiyle birlikte ilçemize denizden turist akını artarak devam edecek" dedi.
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