19 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Nisa bebeğin son durumunu açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Nisa bebeğin son durumunu açıkladı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
ABONE OL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Nisa bebeğin son durumunu açıkladı!

Son dakika haberine göre: Pendik'te 29 Mart günü annesi tarafından terk edilen ve 'Nisa Mihriban' ismiyle bilinen 3 aylık bebeğin sağlık durumu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, Nisa bebeğin hayatini tehlikeyi atlattığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı bir televizyon kanalında Türkiye'nin konuştuğu Nisa bebek hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık'ın açıklamaları şu şekilde;

NİSA BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU

Yönlendirici olmak istemem. Kanaat paylaşmak doğru olmaz fakat şu ana kadar arkadaşlarımızın bir ihmali olduğu bulgusu yok. 0-6 ay arası çocukların kusma reflekslerinde çokça karşılaşılan bir husus. 1 Nisan sabah saatlerinde arkadaşlarımızın bebek kamerasında. Kameradan tespit ettikten sonra müdahale ediyorlar çocuğun hareketlerinde değişiklikler var ve müdahale ediyorlar. Yatırma pozisyonu önemlidir kuşkusuz. Bütün kamera görüntüleri beslenme saatleri kimler sorumlu tıbbi müdahalenin nasıl yapıldığı sonraki hastane süreciyle ilgili bütün verileri topladık. Tıbbi ve idari anlamda soruşturma yapılıyor.

Nisa bebek hayati tehlikeyi atlattı. Şükürler olsun ki hayati tehlikeyi atlattı. Henüz daha nefes şeyi tam yerin gelmedi. Doktorlar hastanede daha uzun süre kalmasını doğru bulmuyorlar enfeksiyon sebebiyle solunum cihazını temin ettik bakanlık olarak onu hastane dışında onu özel bir bakıma alacağız. Takibini biz bakanlık olarak yapacağız. Henüz kalıcı hasar olup olmadığın tespit etmedik bebek çok küçük olduğu için. Bu hareketlerle belli oluyor.

Nisa Mihriban bebek hakkında yeni gelişme NİSA MİHRİBAN BEBEK HAKKINDA YENİ GELİŞME
Nisa’nın acı dolu hikayesi! Korkunç gerçek... NİSA'NIN ACI DOLU HİKAYESİ! KORKUNÇ GERÇEK...
’Nisa Mihriban’ bebekten yeni haber! 'NİSA MİHRİBAN' BEBEKTEN YENİ HABER!
İşte yılın annesi! Nisa bebeği kurtarmıştı İŞTE YILIN ANNESİ! NİSA BEBEĞİ KURTARMIŞTI
Nisa bebeğin adı değiştirildi NİSA BEBEĞİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA