'Nisa Mihriban' bebekten yeni haber! Türkiye'yi sarsan olayda flaş gelişme
Son dakika haberine göre: İstanbul Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bulununca sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
İstanbul Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bulununca sütannelik yapıp Nisa Mihriban ismini verdiği bebeğin tedavisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Durumu hâlâ kritik olan Nisa bebeğe kök hücre nakli işlemi yapıldı. Ayrıca minik bebeğin nefes borusuna delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanacağı öğrenildi.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Türkiye gündemine uzun süredir yer eden olay şöyle yaşanmıştı: Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz ona hem sütannelik yaptı hem de ismini verdi.
Herkesin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, sokağa terk edilerek hayattan ilk darbesini yiyen Nisa bebek, 30 Mart'ta çocuk bakımevine alındı. Burada aniden rahatsızlanan Nisa bebek 1 Nisan'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Herkes Nisa bebeğin sağlık durumunu merak ederken, minik bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonrası solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı açıklandı.
NABZI ATMIYORDU
SABAH'ın ulaştığı detaylara göre, 1 Nisan'da temizlik personeli, yatağını değiştirmek için bebeği kucağına aldığında korkunç durumu fark etti. Bebek hareketsizdi. Hemen kurum hemşiresine gösterildi. Rengi morarmış, yüzü ise mama içindeydi. Dahası hareketsizdi ve nefes almıyordu. Kalbi de atmıyordu. Oksijen tüpüyle solunum desteği verildi. Nabız alınamadı.
NEFES BORUSUNA DELİK
Bu arada yeni edinilen bilgilere göre, cezaevindeki annesinin izniyle Nisa bebeğe kök hücre nakli yapılmasına karar verildiği ve bu işlemin uygulandığı ortaya çıktı. Ayrıca minik bebeğin nefes borusuna, dışarıdan delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanmasına karar verildiği öğrenildi.
Bebeğin güncel sağlık durumunun ise hâlâ kritik durumda olduğu belirtildi. Bebeğini terk etmesinin ardından yakındaki binaların zillerine basıp olay yerinden uzaklaşan ve yakalandıktan sonra pişman olduğunu söyleyen anne Ebru S. tutuklanmış ve hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
NE OLMUŞTU?
Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz ona hem süt hem de isim anneliği yaptı. Türkiye'nin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, savcılık da biyolojik annenin peşine düştü.
Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı ve hatta bebeği alıp almayacaklarını uzaktan kontrol ettiği tespit edildi. Yakalandıktan sonra bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen ve çok pişman olduğunu gözyaşları içinde anlatan anne Ebru S. tutuklandı. Anne hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
KÜÇÜK KALBİ DAYANAMADI
SABAH'ın ulaştığı detaylara göre; 1 Nisan'da temizlik personeli, yatağını değiştirmek için bebeği kucağına aldığında korkunç durumu fark etti. Bebek hareketsizdi. Hemen kurum hemşiresine gösterildi. Rengi morarmış, yüzü ise mama içindeydi. Dahası hareketsizdi ve nefes almıyordu. Kalbi de atmıyordu. Oksijen tüpüyle solunum desteği verildi.
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