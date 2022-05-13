’Nisa Mihriban’ bebekten yeni haber! Türkiye’yi sarsan olayda flaş gelişme

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Türkiye gündemine uzun süredir yer eden olay şöyle yaşanmıştı: Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz ona hem sütannelik yaptı hem de ismini verdi.

Herkesin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, sokağa terk edilerek hayattan ilk darbesini yiyen Nisa bebek, 30 Mart'ta çocuk bakımevine alındı. Burada aniden rahatsızlanan Nisa bebek 1 Nisan'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Herkes Nisa bebeğin sağlık durumunu merak ederken, minik bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonrası solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı açıklandı.