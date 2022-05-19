Zonguldak’ta gal arısı tehlikesine karşı bin 20 terminatör böcek doğaya bırakıldı





"BU AŞAMAYI GÖRMEK BİZE ÜMİT VERİYOR"

Zonguldak'ta ilk olarak geçen yıl görülen gal arısının gelinen noktada bu aşamayı görmek kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "İlimiz ve kestane ile ilgili üretim yapılan bütün iller için önemli bir dönüm noktasındayız. Geçen yıl malumunuz tutup tutmayacağı şeye başlandı. Ümit vardı ama elimizde delil yoktu. Geçen ki saldığımız böceklerin bu bölgede tutunmaya başladığını gördük. Bu önemli bir aşama. Bu aşamayı görmek bize ümit veriyor. Kestane bizim ilimiz başta olmak üzere önemli bir ürün. Bu ürünü bizim kaybetmememiz gerekiyor. Bunun içinde mücadele edilmesi gerekiyor. Mücadele kimyasal da biyolojik de olabilir. Ortamı da zararlı hale getirebiliyor. Biyolojik mücadele bu yönüyle doğal mücadele.

Müdürümüzün de söylediği gibi biraz zaman gerekiyor. Sevindirici tarafı yine üniversitemiz orman genel müdürlüğümüz bu konuda güzel bir iş birliği yapıyorlar bundan uzun vadede bir sonuç çıkacak buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.