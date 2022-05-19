Eskişehir'de korkunç cinayet! 15 yaşındaki çocuk annesini öldürdü
Eskişehir’de babasıyla yaşayan 15 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle annesini vurarak öldürürken, 3 komşusunu da yaraladı. Annesini öldüren şahıs, evin kapısının önündeki arabaya binerek hızla kaçtı. Çevredeki diğer komşular tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babasıyla birlikte Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Aşağıpiribeyli Mahallesi'nde yaşayan İ.A. (15), annesinin yanına geldi.
Anne oğul arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle annesi Serap Bor'a ateş etti.
O esnada evde bulunan ve olaya tepki gösteren komşulara da ateş eden İ.A., evin kapısının önündeki arabaya binerek hızla kaçtı. Çevredeki diğer komşular tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan anne Serap Bor'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Saçmaların hedefi olan komşular Ayşe A. (60), Döndü Ç. (61) ve Türkan Ç. (50) ise yaralandı.
Boynundan yaralanan Ayşe A. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, göğsünden yaralanan Döndü Ç. ile omzundan yaralanan Türkan Ç. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alına yaralılardan 61 yaşındaki Döndü Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ANNESİ İLE BABASI 1 YIL ÖNCE AYRILMIŞ
Polisin yakalanması için çalışma başlattığı İ.A.'nın annesi ile babasının yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı öğrenildi. Yaşanan olayı duyarak evin önüne gelen Serap Bor'un yakınları ise fenalık geçirdi. Serap Bor'un küçük yaşta bir çocuğunun daha olduğu öğrenildi.
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