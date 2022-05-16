Nisa Mihriba’nın acı dolu hikayesi! Annesi ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Tutuklu anne Ebru S., 3 kardeşin ortancasıydı. Ortaokuldan sonra dersleri kötü olduğu için okulu bıraktı. 2019'da tanıştığı Uğur T. ile ailesi izin vermese de kaçarak dini nikah kıydı. Ama annesi Ebru S.'yi hiç bırakmadı. Eşinin kızmasına rağmen kızıyla iletişimi koparmadı. Ebru S., Uğur T.'nin 9 kişilik ailesiyle yaşarken bir bebek dünyaya getirdi. Ancak şiddet gördüğünü belirtip bebeğini bırakarak evden ayrıldı.