Nisa Mihriba'nın acı dolu hikayesi! Annesi ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı
İstanbul Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bulununca sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebekle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Kök hücre nakli yapılan ve nefes borusuna delik açılan Nisa bebeğin hikayesiyle ilgili acı dolu yeni ayrıntılara ulaşıldı.
İstanbul Pendik'te 29 Mart günü ambulans ekibi tarafından bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yapıp Nisa adını vermesiyle Türkiye'nin yüreğine kazınan bebekle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.
Kök hücre nakli yapılan ve nefes borusuna delik açılan Nisa bebeğin hikayesiyle ilgili acı dolu yeni ayrıntılara SABAH ulaştı:
Tutuklu anne Ebru S., 3 kardeşin ortancasıydı. Ortaokuldan sonra dersleri kötü olduğu için okulu bıraktı. 2019'da tanıştığı Uğur T. ile ailesi izin vermese de kaçarak dini nikah kıydı. Ama annesi Ebru S.'yi hiç bırakmadı. Eşinin kızmasına rağmen kızıyla iletişimi koparmadı. Ebru S., Uğur T.'nin 9 kişilik ailesiyle yaşarken bir bebek dünyaya getirdi. Ancak şiddet gördüğünü belirtip bebeğini bırakarak evden ayrıldı.
Ebru S.'nin annesinin, kızının her daim yanında olduğunu ancak babasının kim olduğunu bilmediği torununa bakamayacağını belirterek Nisa bebeğini bakımını kabul etmediği öğrenildi. Üstelik anneanne, öz kızı Ebru S. için, "Sokakta kalmasındansa cezaevinde kalması onun için daha iyi" ifadelerini kullandı.
Bu arada, talihsiz yavrunun "Nisa Mihriban Y." konulan ismi tespit üzerine "Ebrar Nil S." olarak değiştirildi. Peki tüm bu yaşananlardan sonra, Türkiye'nin sağlığına kavuşması için dua ettiği Nisa bebeği ne bekliyor?
Uzmanlar, Nisa bebeğin bakım ve sağlık tedbiri alınarak yaşına ve durumuna uygun bir kuruluşa nakledilmesi gerektiğini kaydetti.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün korunmaya muhtaç çocuk statüsüyle acil koruma altına alınmasını talep etmesi üzerine Bakırköy Çocuk Mahkemesi Nisa bebeğin koruma altına alınıp Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaş durumuna uygun bir kurumuna yerleştirilmesine karar verdi.
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