Son dakika: Nisa Mihriban bebeğin biyolojik annesi hakkında yeni gelişme!

SANIĞIN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİLER

Ayrıca sanık avukatları, sanık Ebru S.'nin sığınma evinden aslında 28 Mart akşamı çıkmak istediğini ancak güvenlik görevlisinin tepki göstermesi üzerine çıkamadığını belirterek "Müvekkil o çaresizlikle bebeğini 29 Mart günü terk etmiştir. Terk ederken de insanların kolaylıkla bulabileceği bir yeri seçerek bilerek ortam kalabalıkken bebeğini bırakmıştır. Sağlık görevlileri de bebeğin yanına ilk geldiğinde bebeğin sağlıklı olduğuna dair tutanak tutmuşlardır. Sanığın içeride kaldığı süre çok uzundur" şeklinde konuştu.