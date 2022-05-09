Nisa Mihriban bebeği kurtaran acil teknisyeni yılın annesi seçildi!

Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başta bu ülkenin asıl anneleri, asıl anaları bayrak için, vatan için, dirlik ve birlik için gencecik evlatlarını toprak altına koyan şehit annelerinin, evlatlarının yaralarını sarıp sarmalayan gazi annelerinin ve annem olmak üzere tüm annelerimizin ve anne adaylarının anneler gününü kutlarım" dedi.