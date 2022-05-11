Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın vatandaşları suçladı: Şikayet ettikleri için paralarını alamadılar
Son dakika haberine göre: Çiftlik Bank davasında yargılanan, sistemin kurucusu Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın 3 ayrı dava kapsamında 83 bin 446 yıl hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada konuşan Mehmet Aydın parasını kaybeden vatandaşları suçladı.
Çiftlik Bank davasında yargılanan, sistemin kurucusu Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada savunma yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, "Müştekiler, ana para iadelerini kolaylıkla alacakken yaptıkları şikayet yüzünden şirkete el konulunca paralarını alamamışlardır. Asla insanları kandırmak, onlara zarar vermek gibi bir düşüncem olmadı" diyerek müştekileri suçladı.
Çiftlik Bank davasında tutuklanan tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 3 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç ve Cafer Çolak ile sanık avukatları salonda hazır bulundu.
"ŞİKAYETÇİ OLDUKLARI İÇİN PARALARINI ALAMADILAR"
Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Müştekilerin tamamı hissedarı olduğum şirketle ticari bir sözleşme yapmıştır. Kayyum atanana kadar ödemeler yapılmıştır. Kayyum atandıktan sonra 90 iş günü içerisinde müştekilere parası iade edilecekken şirkete el konulduğu için ödeme yapılamamıştır. Medyanın kışkırtmasıyla müştekiler yaptıkları şikayet yüzünden şirkete el konulunca ana para iadelerini kolaylıkla alacakken paralarını da alamamışlardır" dedi.
"ASLA İNSANLARI KANDIRMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM OLMADI"
Aydın savunmasının devamında, "Şirketin içini boşalttığım tamamen medyanın kışkırtmasıdır. Şirketin mal varlığı değerleri sürekli artış göstermiştir. Asla insanları kandırmak, onlara zarar vermek gibi bir düşüncem olmadı" diyerek suçsuz olduğunu ve tahliyesini istediğini söyledi.
Tutuklu sanık Fatih Aydın da, "Benim dosyadaki müşteki ve tanıklarla ticari veya sosyal herhangi bir bağlantım olmadı. Diğer sanıklara da sorduğumuzda benim şirketle üst düzey bir yönetici olmadığım beyan edilmiştir. Bu nedenlerle tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.
"EYLEMLERİ DOLANDIRICILIK FAALİYETİ DEĞİL, TİCARİ FAALİYETTİR"
Mehmet Aydın'ın avukatı Mehmet Keske, "Müvekkilimizin eylemleri dolandırıcılık faaliyeti değil, ticari bir faaliyettir. Mahkemenin detaylı bir araştırma yapması gerekiyor. Bu neticede müvekkilimizin suçsuz olduğu ortaya çıkacaktır" dedi. Firari sanık Cengiz Samur'un avukatı Behlül Kıroğlu söz alarak, müvekkilinin Amerika'da yaşadığını söyledi. İstinabe yoluyla beyanın alınmasını talep etti.
FİRARİ SANIK DİNLENECEK
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Aydın ve abisi Fatih Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Cengiz Samur'un avukatının talebi üzerine, Samur'un istinabe yoluyla dinlenilmesini kabul etti. Şirketlerin el konulduğundaki borç alacak ve menkul varlığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun hazırlanmasının beklenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.
TAHLİYE TALEPLERİ KABUL EDİLMEDİ
Firari sanık Cengiz Samur'un avukatı Behlül Kıroğlu, Amerika'da yaşayan müvekkilinin ifadesinin istinabe yoluyla alınmasını istedi.
Duruşma savcısı ise tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin de sürdürülmesine karar verilmesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tahliye taleplerini reddederek, Amerika'da yaşayan firari sanık Samur'un ifadesinin istinabe yoluyla alınmasına karar verdi.
Mahkeme, bilirkişi heyetinin raporunun beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.
"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.
FATİH AYDIN URUGUAY'DA YAKALANIP TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLMİŞTİ
"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, geçtiğimiz temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilmiş, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
83 BİN 446 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 3 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 449 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezası talep ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank düşük faizli konut kredisi hesaplama
- SON DAKİKA! Tüm kripto paralar çöktü mü? 11 Mayıs kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselecek, düşecek mi?
- İSKİ su kesintisi son dakika: 11 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Esenyurt, Başakşehir, Avcılar...
- 19 Mayıs hangi gün? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı önemi nedir? 19 Mayıs'ta ne oldu?
- Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanş maçı saat kaçta
- Benzin ve motorin zamlı güncel fiyatlar: 11 Mayıs benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Canlı müzik yasağı kalktı mı? 2022 müzik yayını yasağı saat kaçta başlayacak? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı
- Üniversiteler ne zaman kapanıyor? Üniversiteler bu yıl hangi tarihte kapanacak?
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
- Masumlar Apartmanı ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Masumlar Apartmanı final tarihi açıklandı mı?
- Eurovision 2022 hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak?
- Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 10 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...