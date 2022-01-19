19 Ocak 2022, Çarşamba
3 Çiftlik Bank davası peş peşe görüldü! Tosuncuk kardeşlerden flaş savunma
Çiftlik Bank sistemine ilişkin açılan 3 davada örgüt kurdukları ve birçok kişiyi nitelikli şekilde dolandırdıkları gerekçesiyle tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ile Fatih Aydın ve diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde peş peşe görülen duruşmalarda müştekiler mağduriyetlerini ve zararlarını söylerken tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın kimseyi dolandırmadıklarını, kendilerine iftira atıldığını belirterek tahliyelerini istedi. Mahkeme, 3 duruşmanın ardından Aydın kardeşlerin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı erteledi.
Giriş Tarihi: 19.01.2022 13:17 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 13:20
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