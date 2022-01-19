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Haberler Galeri 3 Çiftlik Bank davası peş peşe görüldü! Tosuncuk kardeşlerden flaş savunma

3 Çiftlik Bank davası peş peşe görüldü! Tosuncuk kardeşlerden flaş savunma

Çiftlik Bank sistemine ilişkin açılan 3 davada örgüt kurdukları ve birçok kişiyi nitelikli şekilde dolandırdıkları gerekçesiyle tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ile Fatih Aydın ve diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde peş peşe görülen duruşmalarda müştekiler mağduriyetlerini ve zararlarını söylerken tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın kimseyi dolandırmadıklarını, kendilerine iftira atıldığını belirterek tahliyelerini istedi. Mahkeme, 3 duruşmanın ardından Aydın kardeşlerin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı erteledi.

Giriş Tarihi: 19.01.2022 13:17 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 13:20
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3 Çiftlik Bank davası peş peşe görüldü! Tosuncuk kardeşlerden flaş savunma

Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 4 bin 449 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 83 bin 446 yıla kadar hapis cezası istemiyle müştekileri farklı 3 ayrı dava açılmıştı.

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3 Çiftlik Bank davası peş peşe görüldü! Tosuncuk kardeşlerden flaş savunma

AYDIN KARDEŞLER SEGBİSLE KATILDI

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve müştekileri farklı olan 3 davanın duruşmaları bugün peş peşe görüldü. Duruşmalara müştekilerden bir kısmı ve tutuksuz sanıklardan bir kısmı katılırken tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşmalarda taraf avukatları da mahkeme salonunda yerini aldı.

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3 Çiftlik Bank davası peş peşe görüldü! Tosuncuk kardeşlerden flaş savunma

"OHAL DÖNEMİNDEKİ KARARLAR DEĞERLENDİRİLSİN"

İlk davanın duruşmasında sanık Mehmet Aydın'ın avukatı mal varlığındaki tedbirlerin kaldırılmasını ve mallarının satılarak mağduriyetlerin giderilebileceğini söyleyerek tedbir kararlarının OHAL dönemindeki duruma göre verildiğini ve Mehmet Aydın'ın hiçbir bankadan hesap açamadığını belirtti.

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3 Çiftlik Bank davası peş peşe görüldü! Tosuncuk kardeşlerden flaş savunma

İLK DAVADA TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Diğer sanık avukatlarının beyanlarının dinlenmesinden sonra mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi oluşturan somut delillerin olduğu ve sanıkların uzun süre yurt dışında kaçak bulunmaları dikkate alındığında sanıkların kaçma şüphesinin bulunduğu ve adli kontrol tedbirlerinin az kalacağı düşüncesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin ve sanıkların mallarının üzerindeki el koymanın devamına karar verdi.

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3 Çiftlik Bank davası peş peşe görüldü! Tosuncuk kardeşlerden flaş savunma

"DOLANDIRILDIĞIM İÇİN İNTİHAR EDECEKTİM"

Ardından görülen 2. davanın duruşmasında hareketli anlar yaşandı. Duruşmada, mağduriyetlerini dile getiren müştekilerden biri 'Ben 3 sene intihar ediyordum. 3 üniversite mezunuyum. Yaşamak için saatimi sattım. Bunlara cevap verebilecekler mi? 2 milyon 300 bin lira kaybettim' diyerek isyan etti.