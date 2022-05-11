Son dakika: Bursa'da AVM tavanı çöktü! Girişler kapatıldı | Ölü ve yaralı var mı?
Son dakika haberleri... Bursa'da bir alışveriş merkezinin içinde bulunan mağazanın tavanı çöktü. Çökme sonrasında ekipler olay yerine yönlendirildi. Tahliye işlemlerinin ardından AVM'ye girişler kapatıldı.
Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi.
Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank düşük faizli konut kredisi hesaplama
- SON DAKİKA! Tüm kripto paralar çöktü mü? 11 Mayıs kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselecek, düşecek mi?
- İSKİ su kesintisi son dakika: 11 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Esenyurt, Başakşehir, Avcılar...
- 19 Mayıs hangi gün? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı önemi nedir? 19 Mayıs'ta ne oldu?
- Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanş maçı saat kaçta
- Benzin ve motorin zamlı güncel fiyatlar: 11 Mayıs benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Canlı müzik yasağı kalktı mı? 2022 müzik yayını yasağı saat kaçta başlayacak? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı
- Üniversiteler ne zaman kapanıyor? Üniversiteler bu yıl hangi tarihte kapanacak?
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
- Masumlar Apartmanı ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Masumlar Apartmanı final tarihi açıklandı mı?
- Eurovision 2022 hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak?
- Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 10 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...