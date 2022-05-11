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Son dakika: Bursa'da AVM tavanı çöktü! Girişler kapatıldı | Ölü ve yaralı var mı?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Son dakika: Bursa’da AVM tavanı çöktü! Girişler kapatıldı | Ölü ve yaralı var mı?

Son dakika haberleri... Bursa'da bir alışveriş merkezinin içinde bulunan mağazanın tavanı çöktü. Çökme sonrasında ekipler olay yerine yönlendirildi. Tahliye işlemlerinin ardından AVM'ye girişler kapatıldı.

Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi.

Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.

İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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