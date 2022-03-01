Vurguncu ‘Tosuncuk’ suçu belediyelere attı! Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Kanallar tek tek incelenecek

Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın 'Bankacılık Kanunu'na Muhalefet' suçundan 3 seneye kadar hapis cezası talebiyle açılan davada yargılanmaları sürüyor. Tosuncuk hakim karşısında suçu belediyelere atarken 'Ben "banka" değil "bank" ibaresini kullandım' diye konuştu. Ağabeyi de bu adın bir tabela adı olduğunu söyledi. Mahkeme kurulu da Çiftlik Bank'a ait reklam filmlerinin hangi kanallarda yayınlandığının belirlenmesine hüküm vererek davayı ileri bir tarihe aldı. İşte Tosuncuk davası haberinin detayları...