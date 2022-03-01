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Haberler Galeri Vurguncu ‘Tosuncuk’ suçu belediyelere attı! Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Kanallar tek tek incelenecek

Vurguncu ‘Tosuncuk’ suçu belediyelere attı! Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Kanallar tek tek incelenecek

Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın 'Bankacılık Kanunu'na Muhalefet' suçundan 3 seneye kadar hapis cezası talebiyle açılan davada yargılanmaları sürüyor. Tosuncuk hakim karşısında suçu belediyelere atarken 'Ben "banka" değil "bank" ibaresini kullandım' diye konuştu. Ağabeyi de bu adın bir tabela adı olduğunu söyledi. Mahkeme kurulu da Çiftlik Bank'a ait reklam filmlerinin hangi kanallarda yayınlandığının belirlenmesine hüküm vererek davayı ileri bir tarihe aldı. İşte Tosuncuk davası haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 01.03.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 13:31
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Vurguncu ‘Tosuncuk’ suçu belediyelere attı! Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Kanallar tek tek incelenecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Hukuk İşleri Daire Başkanlığı 29 Aralık 2017 tarihinde Çiftlik Bank isimli şirketlerde, "bank" adının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

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Vurguncu ‘Tosuncuk’ suçu belediyelere attı! Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Kanallar tek tek incelenecek

3 SENEYE KADAR HAPİS İSTEMİ

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın hakkında 'Bankacılık Kanunu'na Muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Vurguncu ‘Tosuncuk’ suçu belediyelere attı! Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Kanallar tek tek incelenecek

İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Çiftlik Bank davası kapsamında tutuklu olan sanıklar Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

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Vurguncu ‘Tosuncuk’ suçu belediyelere attı! Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Kanallar tek tek incelenecek

"ŞARKÜTERİYE VERİLEN BİR TABELA İSMİDİR"

Duruşmadaki savunmasında sanık Fatih Aydın, 'Bu isim şarküteriye verilen bir tabela ismidir. Kardeşimin şirketi olan Çiftlik Bilişim Tarım Hayvancılık Anonim Şirketi'nin tabela ismidir.

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Vurguncu ‘Tosuncuk’ suçu belediyelere attı! Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Kanallar tek tek incelenecek

"ÇİFTLİK ÜRÜNLERİ SATILDIĞI İÇİN KULLANILAN BİR İSİMDİR"

Bu isim para alışverişleriyle alakalı olan "banka" anlamında kullanılmamıştır. Çiftlik ürünleri satıldığı için kullanılan bir isimdir' şeklinde konuştu.