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Aksaray’daki baskında jandarma bile şaşırdı! Ev değil silah imalathanesi çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Aksaray’daki baskında jandarma bile şaşırdı! Ev değil silah imalathanesi çıktı

Aksaray’da kurusıkı tabancaları gerçeğe çevirerek satışını yapan bir şahsın evine düzenlenen operasyonda evdeki manzara jandarmayı bile şaşkına çevirdi. Evin bir odası adeta silah imalathanesi haline getirilirken, ekipler tarafından çok sayıda silah ve silah parçaları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir kişinin kaçak silah üretimi ve ticareti yaptığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

2 HAFTA BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Mehmet S. (45) isimli şahsın peşine düşen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde yaşayan şahsın evini tespit ederek teknik ve fiziksel takip başlattı. Yaklaşık 2 hafta boyunca şahsı adım adım takip eden jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı.

ODALAR SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVRİLMİŞ!

Şahsın kaldığı eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına alırken, evde yapılan arama jandarma ekiplerini bile şaşırttı. Evin 2 odası adeta silah imalathanesine çevrilmiş şekilde bulunurken, kurusıkı silahların gerçek silaha çevrilerek piyasaya sürüldüğü belirlendi. Odada oluşturulan silah üretim tezgahında birçok malzeme ile silah üretimi ve dönüştürülmesinde kullanılan torna makinesi ele geçirilirken, 3 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca gövdesi, 3 adet tabanca üst kapak takımı, 1 adet tabanca namlusu, 1 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca mili ile kurusıkı tabancaları normal silaha dönüştürmede kullanılan torna tezgahı, matkap uçları, pense, tornavida ve çeşitli tamir malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen tüm malzemelere Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca el konulurken, gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Yakalanan şahsın birçok kurusıkı silahı gerçeğe dönüştürerek sattığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.,

Ev değil silah imalathanesi çıktı EV DEĞİL SİLAH İMALATHANESİ ÇIKTI

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