Aksaray’daki baskında jandarma bile şaşırdı! Ev değil silah imalathanesi çıktı

ODALAR SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVRİLMİŞ!

Şahsın kaldığı eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına alırken, evde yapılan arama jandarma ekiplerini bile şaşırttı. Evin 2 odası adeta silah imalathanesine çevrilmiş şekilde bulunurken, kurusıkı silahların gerçek silaha çevrilerek piyasaya sürüldüğü belirlendi. Odada oluşturulan silah üretim tezgahında birçok malzeme ile silah üretimi ve dönüştürülmesinde kullanılan torna makinesi ele geçirilirken, 3 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca gövdesi, 3 adet tabanca üst kapak takımı, 1 adet tabanca namlusu, 1 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca mili ile kurusıkı tabancaları normal silaha dönüştürmede kullanılan torna tezgahı, matkap uçları, pense, tornavida ve çeşitli tamir malzemeleri ele geçirildi.