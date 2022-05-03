Tartıştığı şoförün karnını yardı! İETT şoförü dehşet saçtı

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAKLADIM'

İETT şoförünün gözü dönmüş bir şekilde eşini yaraladığını anlatan genç kadın, kendisine de maket bıçağıyla saldıran Cengiz K.'den şikâyetçi oldu. Emniyette ifadesi alınan saldırgan ise ifadesinde tartışma yaşadığı sürücü Murat ve eşinin kendisine saldırdığını, önce kaşından yaralanıp darp edildiğini ardından kendisini otobüse kilitlediğini söyledi. Şoför araç kapısını kırarak içeri giren Murat ve arkadaşları tarafından dakikalarca darp edildiğini, aldığı darbeler nedeniyle torpido kısmına kafasını çarptığını ve eline geçirdiği maket bıçağıyla kendisini koruduğunu iddia etti.