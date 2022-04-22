22 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bir arıza haberi de Gaziosmanpaşa'dan! Yolda kalan İETT trafiğe neden oldu

Bir arıza haberi de Gaziosmanpaşa'dan! Yolda kalan İETT trafiğe neden oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
ABONE OL
Bir arıza haberi de Gaziosmanpaşa’dan! Yolda kalan İETT trafiğe neden oldu

'Arızalanan İETT' haberlerine bir yenisi de Gaziosmanpaşa'dan geldi. Gaziosmanpaşa Belediye durağı yakınında arızalanan İETT otobüsü, trafikte yoğunluk yaşanmasına sebep oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA