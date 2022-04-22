Kayalıklara dalan İETT otobüsünün kaza görüntüsü ortaya çıktı
Dün Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yol kenarındaki kayalık alana dalarak durabildi. 5 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Beykoz Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde meydana geldi.
Kayalık alana dalan otobüsün önü adeta şaha kalktı. Kazada sürücü ve araç içerisindeki 5 yolcu yaralandı.
İETT otobüsünün yol kenarındaki kayalık alana daldığı kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde virajı dönen otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalık alana dalıyor. Kayalıklara dalan otobüsün önü adeta şaha kalkıyor.
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